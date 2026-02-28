Últimas Noticias
Expresidente ruso dice que las negociaciones de EE. UU. con Irán eran una "tapadera"

Rusia criticó el ataque estadounidense contra Irán
Rusia criticó el ataque estadounidense contra Irán | Fuente: Unsplash
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El actual subjefe del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, señaló que el "pacificador ha vuelto a mostrar su verdadera cara".

El expresidente ruso Dmitri Medvédev tachó este sábado de "tapadera" las recientes negociaciones de Estados Unidos con Irán, país que fue bombardeado hoy por fuerzas israelíes y estadounidenses.

"Nadie lo duda. Nadie quería negociar nada", escribió Medvédev en Telegram.

El actual subjefe del Consejo de Seguridad ruso agregó que el "pacificador ha vuelto a mostrar su verdadera cara".

En este sentido, recordó que el país persa fue fundado hace 2.500 años, y Estados Unidos, hace 249 años.

”Veremos (qué ocurre) dentro de 100 años”, agregó.

Se trata del primer comentario de un alto cargo ruso a los ataques contra Irán.

Irán Estados Unidos Israel Dmitri Medvédev Rusia Ataque contra Irán

