Expresidente ruso dice que las negociaciones de EE. UU. con Irán eran una "tapadera"

El expresidente ruso Dmitri Medvédev tachó este sábado de "tapadera" las recientes negociaciones de Estados Unidos con Irán, país que fue bombardeado hoy por fuerzas israelíes y estadounidenses.

"Nadie lo duda. Nadie quería negociar nada", escribió Medvédev en Telegram.

El actual subjefe del Consejo de Seguridad ruso agregó que el "pacificador ha vuelto a mostrar su verdadera cara".

En este sentido, recordó que el país persa fue fundado hace 2.500 años, y Estados Unidos, hace 249 años.

”Veremos (qué ocurre) dentro de 100 años”, agregó.

Se trata del primer comentario de un alto cargo ruso a los ataques contra Irán.