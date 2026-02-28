Corte de agua en Lima hoy 28 de febrero: Distritos y horarios afectados

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 28 de febrero?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización El Carmen Alto

Urbanización El Carmen Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 28 de Febrero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 28 de Febrero, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Jorge Chávez

Urbanización Parque de Monterrico - 2da Etapa

Urbanización Parque de Monterrico

Urbanización Villa FAP Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 28 de Febrero, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 28 de Febrero, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización C. R. Chávez, Jorge

Urbanización Parque de Monterrico, 2da Etapa

Urbanización Parque de Monterrico

Urbanización Villa FAP Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 28 de Febrero, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 28 de Febrero, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Heraud 1ra Etapa, Javier

Urbanización A.H. Heraud 2da Etapa, Javier

Urbanización A.H. 25 de Julio

Urbanización A.H. 28 de Junio

Urbanización A.H. Progresistas de Ate Zona A, Los

Urbanización A.H. San Antonio

Urbanización A.H. San Pedro de Ate

Urbanización A.H. Virgen de Fátima

Urbanización Asoc. Américas, Las

Urbanización Asoc. 1 de Enero

Urbanización Asoc. Monteverde

Urbanización Asoc. El Olivar de Vitarte

Urbanización Asoc. El Paraíso

Urbanización Asoc. Perpetuo Socorro

Urbanización Asoc. Raucana, Félix

Urbanización Asoc. San Antonio de María Claret Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 28 de Febrero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 28 de Febrero, 11:50 pm

Distrito BELLAVISTA: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Negreiros

Urbanización Cercado de Bellavista

Urbanización P.J. Señor de los Milagros Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 28 de Febrero, 1:38 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 28 de Febrero, 7:30 am