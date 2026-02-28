Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 28 de febrero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 28 de febrero?

Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización El Carmen Alto
  • Urbanización El Carmen
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 28 de Febrero, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 28 de Febrero, 8:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Jorge Chávez
  • Urbanización Parque de Monterrico - 2da Etapa
  • Urbanización Parque de Monterrico
  • Urbanización Villa FAP
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 28 de Febrero, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 28 de Febrero, 8:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización C. R. Chávez, Jorge
  • Urbanización Parque de Monterrico, 2da Etapa
  • Urbanización Parque de Monterrico
  • Urbanización Villa FAP
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 28 de Febrero, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 28 de Febrero, 8:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Heraud 1ra Etapa, Javier
  • Urbanización A.H. Heraud 2da Etapa, Javier
  • Urbanización A.H. 25 de Julio
  • Urbanización A.H. 28 de Junio
  • Urbanización A.H. Progresistas de Ate Zona A, Los
  • Urbanización A.H. San Antonio
  • Urbanización A.H. San Pedro de Ate
  • Urbanización A.H. Virgen de Fátima
  • Urbanización Asoc. Américas, Las
  • Urbanización Asoc. 1 de Enero
  • Urbanización Asoc. Monteverde
  • Urbanización Asoc. El Olivar de Vitarte
  • Urbanización Asoc. El Paraíso
  • Urbanización Asoc. Perpetuo Socorro
  • Urbanización Asoc. Raucana, Félix
  • Urbanización Asoc. San Antonio de María Claret
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 28 de Febrero, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 28 de Febrero, 11:50 pm
Distrito

BELLAVISTA: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Negreiros
  • Urbanización Cercado de Bellavista
  • Urbanización P.J. Señor de los Milagros
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 28 de Febrero, 1:38 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 28 de Febrero, 7:30 am
