La Guardia Revolucionaria iraní anuncia "primera oleada" de misiles y drones contra Israel

Un
Un "dron suicida" de Irán. | Fuente: Europa Press/Guardia Revolucionaria de Irán/Referencial
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Las sirenas antiaéreas se activaron en Jerusalén y en otros puntos del centro de Israel.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas este sábado contra diversos puntos de la nación persa.

"En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados", indicóen un comunicado.

Poco antes, las sirenas antiaéreas se activaron en Jerusalén, y en otros puntos del centro de Israel.

Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de operaciones aéreas contra objetivos en Irán esta mañana, y se han escuchado explosiones en la capital iraní y en otras ciudades en diferentes puntos del país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

Las conexiones a internet y a la telefonía están cortadas en Irán en este momento.

Las autoridades no han hecho hasta el momento balance de daños ni de víctimas por los ataques aéreos.

Irán Israel Estados Unidos Ataque contra Irán

