El grupo islamista palestino Hamás publicó este viernes un video de propaganda contra el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el que se escucha la voz de una de las rehenes israelíes que aún permanecen en la Franja de Gaza.



Aunque el video no la nombra, los familiares de la rehén confirmaron que se trata de Noa Argamani, de 26 años de edad, que fue secuestrada del festival de música Nova durante los ataques del 7 de octubre de 2023.



Inicialmente pidieron a los medios que no reprodujesen el video, donde se escucha a la joven pedir a los israelíes que se manifiesten en Tel Aviv para reclamar un acuerdo de liberación de rehenes, pero después permitieron su publicación.



En el clip se ven unas manos y unos dibujos que la familia sospecha son garabatos de Argamani. La madre de la joven sufre un cáncer avanzado y ha pedido ver a su hija antes de morir.

Convocan a protesta

La plataforma que representa a los familiares de los rehenes ha convocado una manifestación en Tel Aviv para el sábado, como viene haciendo desde hace meses, para pedir al Gobierno que alcance un acuerdo de tregua que permita liberar al resto de los secuestrados que aún permanecen en el enclave palestino.



"El Gobierno israelí debe escuchar las peticiones y actuar con decisión, sin necesidad de ningún video de propaganda de Hamás, para llegar rápido a un acuerdo para traer de vuelta a los rehenes", dijo el grupo en un comunicado.



Hamás publica un video de propaganda con la voz de una rehén israelí en Gaza | Fuente: EFE

La plataforma acusó esta mañana a las autoridades israelíes de "sacrificar a los rehenes de manera deliberada", después de mantener ayer una reunión con el asesor de seguridad nacional, Tzachi Hanegbi.



Según el medio israelí The Times of Israel, Hanegbi al parecer dijo ayer a los familiares que el país no detendría la guerra en Gaza para liberar a los rehenes.

Listo para acuerdo de liberación

Por su parte, Hamás sigue insistiendo en que está listo para alcanzar un acuerdo de liberación de los secuestrados a cambio de prisioneros palestinos en cárceles israelíes, siempre y cuando Israel ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza.



Además de las protestas de los familiares de los rehenes, cientos de padres de soldados del Ejército de Israel enviaron hoy una carta a las autoridades para pedir el fin de la guerra y se manifestaron delante de la residencia del ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant.



Gallant se ha mostrado crítico con la falta de planes para la posguerra y ha avisado a Netanyahu de que no apoyará una ocupación militar indefinida en Gaza.



Desde que comenzó la guerra, 294 soldados israelíes han muerto en Gaza, mientras que más de 36 200 palestinos han perdido la vida en ataques israelíes.

