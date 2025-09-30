Israel anuncia la muerte en Gaza de un comandante de Hamás que participó en el ataque del 7 de octubre de 2023

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte tras un reciente bombardeo llevado a cabo en la Franja de Gaza de un comandante del Batallón Beit Hanun perteneciente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que Momahed Rashid Mohamed Masri, comandante de un pelotón de la Fuerza Nujba en el Batallón Beit Hanun, murió el pasado 9 de septiembre en un ataque llevado a cabo con la ayuda del Shin Bet, el servicio de Inteligencia interior de Israel.

En concreto, este grupo de "terroristas" de Hamás perpetró un ataque con cohetes y disparos contra un vehículo militar que circulaba por una carretera cerca de Beit Hanun a mediados de abril, lo que se saldó con tres heridos, entre ellas una enfermera militar.

Tras ello, colocaron una bomba cerca de la carretera y la hicieron detonar cuando las fuerzas de seguridad llegaron con refuerzos minutos más tarde, un segundo ataque que se cobró la vida del sargento mayor Ghalib Suleiman al Nassara, de la división de Gaza.

El balance de muertos a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 roza ya la barrera de los 66.100, según han denunciado este martes las autoridades del enclave palestino, controladas por Hamás.