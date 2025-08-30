Últimas Noticias
Israel asegura que ha matado a un alto mando de la facción gazatí de ISIS

Abu Zubaida fue
Abu Zubaida fue "eliminado" en la zona de Bureij (centro de la Franja).
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Según un comunicado del Ejército israelí, Abu Zubaida, que fue "eliminado" en la zona de Bureij, ocupaba el mayor cargo dentro de la organización terrorista en la Franja de Gaza.

El Ejército de Israel aseguró que en la última semana ha matado a Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida, a quien identificó como el "jefe" de la facción gazatí del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).

Según un comunicado castrense, Abu Zubaida, que fue "eliminado" en la zona de Bureij (centro de la Franja), ocupaba el mayor cargo dentro de la organización terrorista en la Franja de Gaza.

"Era responsable de determinar la política, planificar y supervisar la ejecución de las actividades de ISIS en Judea y Samaria (Cisjordania ocupada), en la Franja de Gaza y en la península del Sinaí", aseguró el Ejército.

Israel, además, acusó a Abu Zubaida de participar "activamente" en la lucha contra las tropas israelíes en la Franja de Gaza.

ISIS en Gaza

Apenas hay registros de la presencia de ISIS en Gaza, más allá de algunos enfrentamientos, hace una década, de grupos salafistas afines contra las autoridades de Hamás en el enclave.

De hecho, en junio pasado, el político opositor israelí Avigdor Liberman acusó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de estar suministrando armas a una milicia afiliada al EI para desestabilizar el control de Hamás sobre el territorio.

Netanyahu admitió después que Israel estaba suministrando armas a un grupo enfrentado a Hamás, aunque no aclaró si la milicia estaba o no afiliada al Estado Islámico.

Abu Zubaida Israel Franja de Gaza Hamás

