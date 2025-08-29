Israel pone fin a las pausas militares en ciudad de Gaza, una "zona de combate peligrosa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ejército israelí afirmó este viernes que ha puesto fin a las pausas militares anunciadas a finales de julio en la zona más cercana a la costa de la ciudad de Gaza, una urbe que ahora considera enteramente "zona de combate peligrosa", en medio de los preparativos israelíes para ocupar esta ciudad de un millón de habitantes.

En un comunicado, el Ejército dice que toma esta decisión "de acuerdo con la evaluación de la situación y las directivas del escalón político" y que a partir de este viernes "la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de la ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa".

Israel anunció estas "pausas humanitarias" a finales de julio de 10.00 a. m. a 8.00 p. m. en una franja junto a la costa que englobaba zonas de la ciudad de Gaza (norte), Deir al Balah (centro) y Mawasi (sur) donde, según dijo entonces, el Ejército israelí no operaba.

El resto de zonas del enclave palestino eran consideradas por el Ejército como "zonas peligrosas de combate".

Plan para ocupar la ciudad de Gaza

Hace veinte días, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan para ocupar militarmente la ciudad de Gaza y desplazar a su población al sur.

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas 'zona de combate', lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. El Ejército israelí ha situado en un 75 % el territorio gazatí ocupado por sus tropas.