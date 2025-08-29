Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Israel pone fin a las pausas militares en ciudad de Gaza, una "zona de combate peligrosa"

Israel anunció estas
Israel anunció estas "pausas humanitarias" a finales de julio | Fuente: EFE | Fotógrafo: ALAA BADARNEH
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Mediante un comunicado, el Ejército israelí señaló que toma esta decisión "de acuerdo con la evaluación de la situación y las directivas del escalón político".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ejército israelí afirmó este viernes que ha puesto fin a las pausas militares anunciadas a finales de julio en la zona más cercana a la costa de la ciudad de Gaza, una urbe que ahora considera enteramente "zona de combate peligrosa", en medio de los preparativos israelíes para ocupar esta ciudad de un millón de habitantes.

En un comunicado, el Ejército dice que toma esta decisión "de acuerdo con la evaluación de la situación y las directivas del escalón político" y que a partir de este viernes "la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de la ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa".

Israel anunció estas "pausas humanitarias" a finales de julio de 10.00 a. m. a 8.00 p. m. en una franja junto a la costa que englobaba zonas de la ciudad de Gaza (norte), Deir al Balah (centro) y Mawasi (sur) donde, según dijo entonces, el Ejército israelí no operaba.

El resto de zonas del enclave palestino eran consideradas por el Ejército como "zonas peligrosas de combate".

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Plan para ocupar la ciudad de Gaza

Hace veinte días, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan para ocupar militarmente la ciudad de Gaza y desplazar a su población al sur.

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas 'zona de combate', lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. El Ejército israelí ha situado en un 75 % el territorio gazatí ocupado por sus tropas.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Israel Franja de Gaza zona de combate

Más sobre Medio Oriente

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA