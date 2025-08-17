Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Cientos de miles de israelíes piden en Tel Aviv un acuerdo con Hamás para liberar a los rehenes

Manifestantes en apoyo a las familias de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, durante una huelga nacional de protesta en Tel Aviv, Israel.
Manifestantes en apoyo a las familias de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, durante una huelga nacional de protesta en Tel Aviv, Israel. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Los manifestantes alzaron carteles con los rostros de los rehenes, así como eslóganes en los que podía leerse "el legado de Trump colapsa mientras continúe la guerra en Gaza" o "basta".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cientos de miles de manifestantes, según una estimación del Foro de las Familias de Rehenes, se congregaron la noche de este domingo en Tel Aviv para exigir un acuerdo de alto el fuego con Hamás que ponga en libertad al medio centenar de cautivos que permanecen en Gaza.

Esta organización, que representa a muchos de los familiares de los cautivos, dijo que solo en la ya denominada como Plaza de los Rehenes estaban reunidos a primera hora de la noche unas 400 000 personas, después de que decenas de miles llegaran de todo el país en tren y marcharan hasta esta plaza de Tel Aviv acompañados de familiares de rehenes.

Algunos de los exrehenes mostraron mensajes pregrabados en una pantalla, en los que urgieron al presidente de EE. UU., Donald Trump, que piense en la vida de los cautivos y los "devuelva a casa" antes de permitir la expansión de la ofensiva militar israelí.

Otros excautivos recordaron los días de miedo y hambre que sufrieron en Gaza -donde Israel ya ha matado a cerca de 62 000 palestinos, según datos del Ministerio de Sanidad local, entre ellos más de 18 000 niños -, y alertaron que cualquier día podría ser el último para la veintena de cautivos que se estima siguen con vida.

"El legado de Trump colapsa"

Familiares de los rehenes también intervinieron en el evento, algunos con discursos críticos dirigidos al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien culpan de que sus seres queridos sigan cautivos 681 días después.

"Bibi, traer de vuelta a los rehenes y a nuestros hijos no es un regalo al enemigo; es un acto moral, ético y judío", proclamó sobre el estrado Ruby Chen, padre de Itay Chen, soldado israelí-estadounidense muerto el 7 de octubre y cuyo cuerpo sin vida sigue en Gaza.

"Usted y su gobierno llevaron dinero catarí a Gaza durante años. Convirtieron a Hamás en una monstruosa máquina de guerra. ¡Bajo su mando, Hamás atacó la frontera de Gaza y mató a más de 1 200 israelíes! Y bajo su mando, se tomaron 250 rehenes, y 50 siguen allí, incluido mi hijo. ¿Y después de ese fracaso, tiene el descaro de decir que el precio de traerlos de vuelta es demasiado alto?, ¿Dónde está su vergüenza?", añadió el progenitor, según declaraciones recogidas por Haaretz.

Los manifestantes alzaron carteles con los rostros de los rehenes, así como eslóganes en los que podía leerse "el legado de Trump colapsa mientras continúe la guerra en Gaza" o "basta".

Además, se vieron también banderas israelíes y amarillas (el color en solidaridad por los cautivos).

Esta manifestación masiva cerró una jornada de protesta y huelga nacional -con un seguimiento casi nulo en sectores como el comercio y el transporte- en contra de la decisión del gobierno de expandir la ofensiva y ocupar la capital de Gaza -donde se hallan un millón de palestinos- en lugar de negociar un acuerdo para el retorno de los rehenes.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Genocidio en Gaza Hamás Israel

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA