Cientos de miles de israelíes piden en Tel Aviv un acuerdo con Hamás para liberar a los rehenes

Cientos de miles de manifestantes, según una estimación del Foro de las Familias de Rehenes, se congregaron la noche de este domingo en Tel Aviv para exigir un acuerdo de alto el fuego con Hamás que ponga en libertad al medio centenar de cautivos que permanecen en Gaza.

Esta organización, que representa a muchos de los familiares de los cautivos, dijo que solo en la ya denominada como Plaza de los Rehenes estaban reunidos a primera hora de la noche unas 400 000 personas, después de que decenas de miles llegaran de todo el país en tren y marcharan hasta esta plaza de Tel Aviv acompañados de familiares de rehenes.

Algunos de los exrehenes mostraron mensajes pregrabados en una pantalla, en los que urgieron al presidente de EE. UU., Donald Trump, que piense en la vida de los cautivos y los "devuelva a casa" antes de permitir la expansión de la ofensiva militar israelí.

Otros excautivos recordaron los días de miedo y hambre que sufrieron en Gaza -donde Israel ya ha matado a cerca de 62 000 palestinos, según datos del Ministerio de Sanidad local, entre ellos más de 18 000 niños -, y alertaron que cualquier día podría ser el último para la veintena de cautivos que se estima siguen con vida.

"El legado de Trump colapsa"

Familiares de los rehenes también intervinieron en el evento, algunos con discursos críticos dirigidos al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien culpan de que sus seres queridos sigan cautivos 681 días después.

"Bibi, traer de vuelta a los rehenes y a nuestros hijos no es un regalo al enemigo; es un acto moral, ético y judío", proclamó sobre el estrado Ruby Chen, padre de Itay Chen, soldado israelí-estadounidense muerto el 7 de octubre y cuyo cuerpo sin vida sigue en Gaza.

"Usted y su gobierno llevaron dinero catarí a Gaza durante años. Convirtieron a Hamás en una monstruosa máquina de guerra. ¡Bajo su mando, Hamás atacó la frontera de Gaza y mató a más de 1 200 israelíes! Y bajo su mando, se tomaron 250 rehenes, y 50 siguen allí, incluido mi hijo. ¿Y después de ese fracaso, tiene el descaro de decir que el precio de traerlos de vuelta es demasiado alto?, ¿Dónde está su vergüenza?", añadió el progenitor, según declaraciones recogidas por Haaretz.

Los manifestantes alzaron carteles con los rostros de los rehenes, así como eslóganes en los que podía leerse "el legado de Trump colapsa mientras continúe la guerra en Gaza" o "basta".

Además, se vieron también banderas israelíes y amarillas (el color en solidaridad por los cautivos).

Esta manifestación masiva cerró una jornada de protesta y huelga nacional -con un seguimiento casi nulo en sectores como el comercio y el transporte- en contra de la decisión del gobierno de expandir la ofensiva y ocupar la capital de Gaza -donde se hallan un millón de palestinos- en lugar de negociar un acuerdo para el retorno de los rehenes.