Estados Unidos suspende visados de visitantes procedentes de Gaza para una "exhaustiva" revisión

El Gobierno de EE.UU. no ofreció detalles sobre cuánto durará esta verificación.
El Gobierno de EE.UU. no ofreció detalles sobre cuánto durará esta verificación. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Gobierno estadounidense dijo que se está realizando una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de visas médicas y humanitarias temporales.

Estados Unidos anunció este sábado que paralizó la emisión de visados de visitantes a personas procedentes de Gaza para realizar una "exhaustiva" revisión del proceso mediante el cual ha otorgado recientemente una "pequeña cantidad" de visados humanitarios desde el enclave palestino.

"Se están suspendiendo todas las visas de visitantes para personas de Gaza mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de visas médicas y humanitarias temporales en los últimos días", informó en X el Departamento de Estado estadounidense.

En el breve comunicado en redes sociales, el Gobierno de EE.UU. no ofreció detalles sobre cuánto durará esta verificación.

EE.UU. ha cancelado cientos de visados desde enero

Como parte de la restrictiva política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado ha cancelado cientos de visados desde enero pasado, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza.

Trump mantiene su estrecha alianza con el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aunque recientemente se ha mostrado dispuesto a facilitar la entrada de asistencia humanitaria en la Franja, que sufre una de las peores crisis de su historia reciente en medio de la guerra librada entre Israel y el grupo extremista palestino Hamás.

El mandatario estadounidense ha expresado la necesidad de poner fin al conflicto en Gaza, donde las autoridades locales han denunciado un aumento en las muertes relacionadas con el hambre. Washington sirve de mediador en las negociaciones indirectas en Doha entre Hamás y el Ejecutivo de Netanyahu.

Con la muerte de 62 gazatíes el viernes, el balance desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, asciende a 61 897 muertos en la Franja, según el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás.

Tags
Estados Unidos Gaza Franja de Gaza visado

