“No han parado de sonar las alarmas antiaéreas”: este es el panorama en Israel tras los ataques contra Irán

Nuria Garrido, reportera de EFE en Israel, informó que, desde las primeras horas de este sábado -durante toda la mañana-, se han escuchado alarmas antiaéreas, así como “fuertes explosiones”, en diversas ciudades del país, luego de los ataques contra suelo iraní.

“En la ciudad de Jerusalén y también en otros puntos de Israel, especialmente en Tel Aviv, a lo largo de toda la mañana no han parado de sonar las alarmas antiaéreas y también estamos escuchando fuertes explosiones. Son los misiles iraníes que el ejército israelí está interceptando”, indicó.

“Es la respuesta que está dando el régimen de los ayatolás después de que, a primera hora de este sábado; Israel y Estados Unidos lanzaran un ataque contra el país persa”, agregó.

La periodista indicó que esta situación ha generado gran preocupación en la población israelí, que en su mayoría se ha refugiado en búnkeres antiaéreos.

“Esta llegada de misiles aquí, al país, está haciendo que la población israelí esté inquieta y muchos de ellos estén pasando toda la mañana en los refugios antiaéreos para protegerse de estos ataques”, señaló.



Así han sonado las alarmas por posibles ataques en Jerusalén. | Fuente: EFE

EE.UU. e Israel atacaron Irán

Este sábado, el Ejército israelí informó que ha atacado, en coordinación con EE.UU., “decenas de objetivos militares” en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León'.

“El ataque tuvo como objetivo decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen”, informó en un comunicado.

