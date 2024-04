Irán advierte que tiene sus cazas de combate “preparados” en medio de tensiones con Israel

Las Fuerzas Aéreas de Irán advirtieron este miércoles que tienen los cazas de combate rusos Sukhoi Su-24 listos para “golpear objetivos” si el “enemigo” comete errores estratégicos, en una aparente referencia a una posible represalia de Israel.



“Estamos listos para golpear objetivos, especialmente con los Sukhoi-24”, dijo el comandante de las Fuerzas Aéreas iraníes, el general de brigada Hamid Vahedi, informó el medio Iran Nuances.



“Si el enemigo comete un error estratégico, recibirá un golpe que no podrá responder”, aseguró Vahedi en un discurso a propósito del Día Nacional del Ejército, que se conmemoró con desfiles militares a lo largo de Irán.



“Les recomiendo que no hagan nada que resulte una gran ofensiva por parte de las fuerzas armadas iraníes”, aseguró.



Naves antiguas

Vahedi se une así a las advertencias a Israel ante una posible represalia por el ataque con misiles y drones del sábado, que a su vez fue una respuesta al bombardeo del consulado iraní en Damasco el 1 de abril.



“La (operación) ’Promesa Verdadera' fue una acción limitada y no integral. Si fuese una acción a gran escala, habrían visto que no quedaría nada del régimen sionista (Israel)”, aseguró esta mañana el presidente de Irán, Ebrahim Raisí.



Desde la instauración de la República Islámica en 1979, Irán no ha tenido acceso a la compra de nuevos cazas para sus Fuerzas Aéreas, que usan antiguos MiG rusos y F-5 estadounidenses, además de renovados Sukhoi Su-24, que sufren continuos accidentes.



Teherán anunció el año pasado la compra de cazas de combate Sukhoi Su-35 de Rusia -aliado al que provee de drones-, pero no se ha informado de la entrega de las nuevas unidades.

Escoltan navíos comerciales

El comandante de la Armada de Irán, el contralmirante Shahram Iraní, afirmó que buques militares están escoltando a los navíos comerciales iraníes en el mar Rojo ante las tensiones con Israel.

Irán afirmó que la protección de los navíos comerciales de su país se extiende desde el golfo de Aden, frente las costas de Yemen, hasta el Canal de Suez, a lo largo de todo el mar Rojo. Indicó que el destructor Jamaran se encuentra en el golfo de Aden en estos momentos.

El mar Rojo vive momentos de tensión desde noviembre por los ataques de los hutíes del Yemen, aliados de Teherán, contra barcos vinculados a Israel, y posteriormente contra buques de Estados Unidos y el Reino Unido por su participación en la coalición naval encabezada por Washington para proteger el tráfico marítimo en la zona.

El último sábado, 13 de abril, la Guardia Revolucionaria de Irán capturó el carguero 'MSC ARIES’, con bandera portuguesa y vinculado con la empresa israelí ‘Zodiac Maritime’, por supuesta violación de las normas marítimas internacionales.

(Con información de EFE)