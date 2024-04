Israel insiste en sancionar a Irán y en declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, envió esta mañana una carta a 32 países pidiéndoles que impongan sanciones al programa de misiles de Irán y que designen a la Guardia Revolucionaria "organización terrorista", tras el ataque iraní el sábado contra territorio de Israel con más de 300 proyectiles.



"Además de la respuesta militar al lanzamiento de misiles y vehículos aéreos no tripulados, estoy encabezando una ofensiva diplomática contra Irán", escribió hoy Katz en su cuenta de X, donde informó que había conversado con decenas de ministros de Exteriores y "figuras destacadas de todo el mundo".



Para el titular de Exteriores estas dos medidas deben implantarse "antes de que sea demasiado tarde" y así poder "contener y debilitar" el régimen de Irán.



Teherán lanzó la madrugada del sábado un ataque con más de 300 drones y misiles contra el territorio de Israel en represalia por el bombardeo a su consulado en Damasco, atribuido a Israel.



Netanyahu insta a la comunidad internacional a "permanecer unida" contra Irán | Fuente: AFP

El ataque no dejó víctimas mortales y solo una niña de 7 años resultó herida. Sin embargo, Israel está decidido a responder, aunque de momento no ha trascendido de qué manera y cuándo lo haría.



Estados Unidos, en esta ocasión, le trasladó al Estado israelí que no le apoyaría en su contraataque. La comunidad internacional busca calmar los ánimos en una región ya marcada por la desvastadora guerra en Gaza que ya ha dejado más de 33 700 muertos; y el intercambio de fuego constante con Hizbulá en el norte de Israel.



Este martes, está previsto que el gabinete de guerra, organismo encargado de lidiar con estos asuntos, se reúna para abordar de qué manera responderán contra Teherán.

(Con información de EFE)