ONU anuncia que no participará en la creación unilateral de "zonas seguras" en Gaza

Líderes de casi una veintena de agencias de la Organización de las Naciones Unidas y ONG colaboradoras afirmaron hoy en un comunicado conjunto que no participarán en el establecimiento de ninguna "zona segura" en Gaza si no es acordada por todas las partes en conflicto, en alusión a Israel y Hamás.



Tampoco aprueban la creación de esas zonas "si no se ponen en marcha condiciones básicas para garantizar la seguridad y otras necesidades fundamentales, o un mecanismo que las supervise", subrayaron en el comunicado firmado por organizaciones con sede en Ginebra, Nueva York y Roma.



"En las actuales circunstancias, las propuestas de crear unilateralmente 'zonas seguras' en Gaza podrían causar daño a los civiles, incluyendo pérdidas en vidas humanas a gran escala, y deben rechazarse", afirmaron.



Entre los firmantes del comunicado se encuentran el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y los principales responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), entre otros organismos.



"Sin las condiciones adecuadas, concentrar civiles en esas zonas en un momento de hostilidades puede aumentar el riesgo de ataques y daños. Ninguna zona segura lo será realmente cuando se declara unilateralmente o es puesta en marcha con presencia de fuerzas armadas", afirmaron.

Humo sobre el norte de Gaza, visto desde Sderot en Israel | Fuente: AFP

Libertad de movimiento de personal humanitario

Las agencias de Naciones Unidas y ONG asociadas recuerdan que el conflicto de Israel contra Hamás ya ha producido el desplazamiento interno en Gaza de casi 1,6 millones de personas (de una población total de 2,2 millones), y que siguen comprometidas a asistirlas y protegerlas.



"Se debe garantizar libertad de movimiento al personal humanitario para que lleve a cabo sus funciones bajo la ley humanitaria internacional", subrayó la nota conjunta.



Se entiende por "zona segura" un área temporal para proteger a civiles de hostilidades durante un conflicto, aunque las agencias y ONG insisten en que no han estado involucradas en preparar un área de este tipo, al no cumplirse las condiciones mínimas para su creación.



Éstas son, recuerdan, el acuerdo mutuo de las partes en conflicto de no atacar esa zona segura, proveerla de las necesidades básicas y permitir el libre movimiento de los civiles desplazados que se hallan en ella.

Pausas humanitarias

Por primera vez desde el inicio de la guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU logró aprobar una resolución para pedir "pausas humanitarias y corredores humanitarios amplios y urgentes" que permitan la llegada de ayuda a la Franja de Gaza.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), 1,65 millones de personas, dos tercios de la población, fueron obligados a huir de sus hogares por el conflicto.

La incursión de las tropas israelíes en el hospital Al Shifa suscitó condenas internacionales y llamados a proteger a los civiles palestinos. Mientras el presidente estadounidense, Joe Biden reclamó a su aliado Israel ser "extremadamente cuidadoso" en esta operación dentro del hospital.

El 7 de octubre, Hamás lanzó un ataque sorpresa en el sur de Israel en el que murieron unas 1 200 personas y otras 240 fueron secuestradas, según las autoridades israelíes.

En respuesta, Israel lanzó múltiples ataques sobre la Franja de Gaza como parte de una guerra contra el grupo islamista. Esta ofensiva ha matado a más de 11 500 palestinos, incluidos más de 4 700 niños, según el ministerio de Salud de Hamás. (Con información de EFE y AFP)