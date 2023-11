“Se atiende como se puede”: la situación es crítica en los hospitales de Gaza a más de un mes del conflicto

“Es una catástrofe y una cuestión inhumana”. Así resumió el director de Médicos sin Fronteras para América Latina, Andrés Weiz, la situación al interior de los hospitales de la Franja de Gaza, en medio de los bombardeos israelíes contra el enclave palestino, controlado por la agrupación terrorista Hamás.

En el programa Ampliación de Noticias, Weiz relató que es difícil garantizar la atención de los heridos ante la falta de energía eléctrica y la escases de suministros como agua, medicinas y alimentos.

“Todas las víctimas necesitan atención médica, pero los hospitales no están pudiendo dar atención porque no cesa el fuego y no hay acceso de suministros. Se atiende como se puede”, apuntó.

El director regional de la oenegé precisó también que los constantes bombardeos israelíes transgreden el derecho internacional humanitario, que contempla la protección de los civiles y de los hospitales.

“Gaza es una zona que no es segura en ninguna de sus partes. Toda la gente está sometida a esta escala de violencia y al estrés permanente”, comentó.





Soldados israelíes toman el hospital Al Shifa de Gaza

Justamente, decenas de soldados israelíes llegaron el hospital Al Shifa, en el norte de Gaza, y obligaron a los pacientes – todos hombres de 16 años en adelante – a salir de los edificios hacia el patio interior para “rendirse”, según información de un corresponsal de la agencia AFP.

Las tropas israelíes sospechan que tanto en las instalaciones como en los túneles subterráneos se refugian efectivos de Hamás.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), unas 2 300 personas – entre pacientes, personal médicos y refugiados – se encuentran en Al Shifa, rodeado desde hace días por las tropas israelíes.

Según la misma fuente de AFP, el ejército israelí detuvo a unas 200 personas, y las obligó a quedarse en ropa interior.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó los continuos ataque contra el hospital Al Shifa.

"Los hospitales no pueden ser campos de batalla y estamos extremadamente preocupados por la seguridad del personal y de los pacientes", cuestionó.

Cabe precisar que las hostilidades comenzaron el 7 de octubre, cuando Hamás lanzó un ataque sorpresa en el sur de Israel en el que murieron unas 1 200 personas, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes.

Desde entonces, el ejército israelí ha bombardeado a diario la Franja de Gaza. Más de 11 000 palestinos han muerto en esos ataques, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Hamás.