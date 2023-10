"Lo que ha pasado es indescriptible": peruanos en Israel dan sus testimonios tras ataque de Hamás

09 Oct 2023 - 01:21

Ana Lucía Gutierrez es una comunicadora peruana que vive en Jerusalen (Israel) desde hace 3 años junto con su esposo. En diálogo con RPP Noticias, la mujer contó cómo vivió los primeros minutos del sopresivo ataque de Hamás del último sábado: "Me enteré (del ataque) a las 7:30 a.m. del sábado, mi esposo me despertó porque empezaron las alertas en la zona de la Franja de Gaza y es en Jerusalen que empiezan los misiles alrededor de las 10:00 a.m. Yo llevo 3 años acá y es la primera vez que uso el cuarto de seguridad que tenemos en el departamento", relató.