Israel perseguirá a cabecillas y erradicará infraestructura de Hamás en Franja de Gaza, asegura embajador

El embajador interino de Israel en Paraguay, Yoed Magen

El embajador interino de Israel en Paraguay, Yoed Magen, aseguró que, tras el ataque perpetrado por Hamás, buscarán a los cabecillas de este grupo criminal y erradicarán su infraestructura en la Franja de Gaza. Asimismo, confirmó que, de momento, se ha registrado más de 700 víctimas mortales.

"Todos los países tienen el derecho y obligación de defender a su población. Eso quiere decir que nosotros vamos a perseguir a los cabecillas de Hamás. Vamos a tratar de destruir toda la infrestructura terrorista que han creado en la Franja de Gaza con un solo objetivo: asesinar israelíes. Paralelamente, tenemos que tomar en cuenta la situación en el norte, porque sabemos que Irán está también detrás de este ataque", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Actualmente hay más de 700 víctimas. Y el número está aumentando porque el Ejército ha llegado a todos los pueblos que estaban en poder de los terroristas de Hamás y después de eliminar a esos terroristas, encontraron cualquier cantidad de cadáveres, así que el número va en aumento", agregó.

"Hamás no quiere dialogar"

En otro momento, Magen indicó que Hamás no busca el diálogo y que abiertamente ha mencionado que lo que busca es destruir el Estado de Israel.

"Hamás llama abiertamiente a la destrucción del Estado de Israel. No quieren dialogar, no quieren la paz. Em las declaraciones que ha hecho Hamás a lo largo de su historia no buscan un diálogo, ni una reconciliación, ni un compromiso. Ellos quieren la destrucción del Estado de Israel. No hay conflicto con el pueblo palestino, sino con las organizaciones de terror", manifestó.

Dos peruanos desaparecidos

Finalmente, con respecto a los dos peruanos desaparecidos tras el ataque, indicó que todavía no se tiene información al respecto.

"No tengo conocimiento de este caso. Nosotros todavía no hemos identificado a todas las víctimas. En un día fueron más de 700 personas asesinadas. Hay desaparecidos, secuestrados. Y esa labor de identificar quién es quién es dura y es larga", culminó.