Murió piloto de un avión de combate de la India durante exhibición aérea en Emiratos Árabes Unidos

Un avión de combate indio, el HAL Tejas, se estrelló este viernes durante un vuelo de exhibición para el público, en un acto que se realizó en el Salón Aeronáutico de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El accidente ha tenido lugar en el Aeropuerto Internacional Al Maktum, que acogía la exhibición aérea.

La Fuerza Aérea de India confirmó el fallecimiento del piloto y expresó sus condolencias a la familia. En esa línea, adelantó que se está "constituyendo un tribunal de investigación, para determinar la causa del accidente".

"Un avión Tejas de la Fuerza Aérea India sufrió un accidente durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubái hoy. El piloto falleció en el accidente. La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de vidas y se solidariza firmemente con la familia en duelo en este momento de dolor. Se está constituyendo un tribunal de investigación para determinar la causa del accidente", escribió la IAF en X (antes Twitter).

General Anil Chauhan, CDS and all ranks of Indian Armed Forces deeply regret the incident in which an IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show, today. The pilot sustained fatal injuries in the accident.



We deeply regret the loss of life… https://t.co/LYYPdDWK10 — HQ IDS (@HQ_IDS_India) November 21, 2025

Por otro lado, las autoridades de Dubái han resaltado que "los bomberos y los equipos de rescate respondieron rápidamente al incidente y están abordando la situación en el lugar".

Asimismo, el general Anil Chauhan, jefe del Estado Mayor de la Defensa, y todos los miembros de las Fuerzas Armadas de la India, lamentaron el hecho.

Videos publicados en redes sociales muestran el aparato cayendo en picada e impactando en tierra, lo que provocó una gran bola de fuego y humo.

A Tejas fighter aircraft from India participating in today’s flying display at the Dubai Airshow has crashed, resulting in the tragic death of the pilot. Firefighting and emergency teams responded rapidly to the incident and are currently managing the situation on-site. pic.twitter.com/LpdE87YjLM — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 21, 2025

Accidente ocurrió durante exhibición aérea

Es importante señalar que el trágico accidente ocurrió durante la celebración de la 19ª edición del Salón Aeronáutico de Dubái 2025, que se realiza del 17 al 21 de noviembre, con la participación de alrededor de 150 países y más de 1 500 expositores, más de 200 aeronaves en exhibición estática y en vuelo, y 450 ponentes en las conferencias.

(Con información de EFE y Europa Press)