Áncash: detienen a presunto líder de facción del 'Tren de Aragua', uno de los más buscados por el Gobierno colombiano

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Espartanos’, facción del ‘Tren de Aragua’, y considerado como uno de los criminales más buscados por el Gobierno de Colombia.

La intervención se realizó en as inmediaciones del Hospital La Caleta de Chimbote, en la provincia del Santa, informó el general PNP, Ely Vargas Roca, jefe de la Región Policial de Áncash.

El detenido fue identificado como Keiber Oscaiber Torres Torres (28), de nacionalidad venezolana, quien registra antecedentes en Colombia por homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.

Junto a él fueron detenidos Alejandro Carpio Osorio (24), Franceli Adriana Valdez Ramírez (25) y un adolescente de 17 años, presuntos integrantes de la misma organización criminal.

De acuerdo con información del Depincri Chimbote, Keiber Torres operó durante más de tres años en Colombia y estaría involucrado en al menos 10 homicidios.

Arribó a Chimbote hace aproximadamente 40 días para continuar con actividades de extorsión bajo el mismo modus operandi empleado en el vecino país.

Durante la intervención se incautaron dos granadas, tres municiones, 155 ketes de pasta básica de cocaína, una motocicleta y stickers vinculados a “Los Espartanos”.

Con esta intervención ya suman cinco los presuntos miembros de esta facción delictiva capturados en la ciudad, tras la reciente aprehensión del venezolano Julio Marcano Moreno, implicado en el ataque armado contra una barbería ocurrido hace una semana en Chimbote.