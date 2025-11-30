Protestas frente a la casa del presidente de Israel ante posible indulto a Benjamín Netanyahu

Decenas de manifestantes se congregaron este domingo frente a la residencia privada en Tel Aviv del presidente israelí, Isaac Herzog, para protestar ante la posibilidad de que acceda a otorgar el indulto al primer ministro, Benjamín Netanyahu, según difundieron en sus canales movimientos pro-democracia israelíes.

"No hemos olvidado el abandono del 7 de octubre", reza una de las pancartas capturada en las fotografías compartidas por el movimiento 'Israeli Pro-Democracy Protest Movement (Movimiento israelí pro democracia)'.

Durante la concentración, recogen las fotografías, un activista vestido con un mono naranja y caracterizado como Netanyahu pidió simbólicamente clemencia al presidente, representado por otro manifestante con traje y corbata, en una puesta en escena que denunciaba la supuesta deriva hacia una "república bananera" en Israel.

El primer ministro envió este domingo una petición de indulto al presidente, Isaac Herzog, en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, confirmó la oficina de este último en un comunicado.