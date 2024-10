El líder de Hamás murió de un disparo en la cabeza, según The New York Times

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una autopsia realizada por las autoridades de Israel reveló que el líder del movimiento islamista palestino Hamás, Yahya Sinwar, murió de un disparo en la cabeza, informó este viernes el diario estadounidense The New York Times.

El doctor Chen Kugel, director del instituto forense nacional de Israel y quien supervisó el procedimiento, dijo al periódico que Yahya Sinwar fue herido primero en el brazo por metralla, quizá de un misil o un proyectil de tanque.

A continuación, el dirigente de Hamás se ató un cable eléctrico alrededor del brazo en un aparente torniquete improvisado, pero según Kugel "no era lo bastante fuerte y su antebrazo estaba destrozado".

Kugel añadió que un disparo en la cabeza mató a Yahya Sinwar, pero The New York Times informó que no está claro quién efectuó el tiro, cuándo se hizo y qué arma se utilizó.

¿Cómo se produjo su eliminación?

Según el ejército israelí, la muerte de Yahya Sinwar se registró durante una ronda de vigilancia rutinaria el miércoles.

Un grupo de soldados se desplazaba por la ciudad de Rafah, cuando se cruzó con tres milicianos palestinos.

Mientras los militares los perseguían, Yahya Sinwar se separó de los otros dos, precisó el ejército.

Imágenes difundidas por el ejército israelí muestran al jefe de Hamás, Yahya Sinwar, momentos antes de ser asesinado en Tal as Sultan, en Rafah, al sur de Gaza. | Fuente: AFP

Las fuerzas israelíes dispararon posteriormente con un tanque contra el edificio en el que se escondían los dos milicianos y contra otro en el que se refugiaba Yahya Sinwar, añadió.

Los prensa israelí y funcionarios militares dijeron que no había información previa que apuntara a la presencia del líder de Hamás en la zona.

Imágenes difundidas por el ejército israelí supuestamente muestran a Yahya Sinwar cubierto de polvo sentado en un sillón mirando fijamente a un dron, mientras el aparato entraba en una casa devastada por los ataques.

En el video de poca calidad, se ve a Yahya Sinwar solo, con una mano gravemente herida y la cabeza cubierta con un pañuelo tradicional, lanzando un palo al dron.

El ejército israelí realizó pruebas de ADN, exámenes dentales y otras investigaciones forenses que ayudaron a confirmar la identidad del dirigente.

No se le había visto en público desde que estalló la guerra en Gaza tras el mortal ataque que Hamás lanzó en Israel el 7 de octubre de 2023, del que fue autor intelectual.

Yahya Sinwar, de 61 años, lideraba Hamás en Gaza desde 2017 y fue nombrado líder político del movimiento en agosto tras la muerte de Ismail Haniyeh, asesinado en Teherán el 31 de julio en un ataque atribuido a Israel. Ese grupo, que cuenta con el apoyo de Irán, gobierna Gaza desde 2007. (Con información de AFP)