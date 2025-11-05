Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Detienen a hombre que tocó e intentó besar a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una aparición pública

La Fiscalía mexicana ha anunciado que imputara al detenido por los delitos de acoso y abuso sexual.
La Fiscalía mexicana ha anunciado que imputara al detenido por los delitos de acoso y abuso sexual. | Fuente: EFE
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Este martes, la presidenta de México fue víctima de un episodio de acoso y tocamientos sin su consentimiento en el Centro Histórico de la CDMX. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre detenido será imputado por los delitos de acoso y abuso sexual.

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió un episodio de acoso por parte de un ciudadano que se acercó a ella e intentó besarla. El hombre llegó a tocar el cuerpo de la mandaría cuando se encontraba realizando un recorrido por las calles del entorno del Palacio Nacional en la capital mexicana.

Cuatro horas después de que se registrara la agresión, el hombre, quien fue identificado con el nombre de Uriel Rivera Martínez, fue detenido por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Asimismo, la Fiscalía mexicana ha anunciado que imputara al detenido por los delitos de acoso y abuso sexual.

El incidente fue captado en video y se volvió rápidamente viral en las redes sociales.
El incidente fue captado en video y se volvió rápidamente viral en las redes sociales. | Fuente: EFE
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

El caso

El incidente fue captado en video y se volvió rápidamente viral en las redes sociales, desencadenando la indignación de los internautas y políticos, quienes realizaron fuertes críticas hacia el personal de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el clip se ve al detenido acercarse por detrás a la mandataria. Posteriormente, el sujeto aproxima su cara a la de ella e intenta besarla e incluso tocarle el pecho. Sin embargo, en este momento, ella lo aparta e interviene uno de sus escoltas.

La agresión se produjo mientras la presidenta se trasladaba a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Tras el lamentable episodio, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, emitió un comunicado bridándole su respaldo a la mandataria.

“Hoy refrendamos nuestro compromiso con la cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres. En esta ciudad el acoso no tiene cabida. Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, escribió Brugada en sus redes sociales.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Claudia Sheinbaum México

RPP TV

En Vivo

Más sobre México

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA