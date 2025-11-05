Detienen a hombre que tocó e intentó besar a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una aparición pública

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió un episodio de acoso por parte de un ciudadano que se acercó a ella e intentó besarla. El hombre llegó a tocar el cuerpo de la mandaría cuando se encontraba realizando un recorrido por las calles del entorno del Palacio Nacional en la capital mexicana.

Cuatro horas después de que se registrara la agresión, el hombre, quien fue identificado con el nombre de Uriel Rivera Martínez, fue detenido por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Asimismo, la Fiscalía mexicana ha anunciado que imputara al detenido por los delitos de acoso y abuso sexual.

El incidente fue captado en video y se volvió rápidamente viral en las redes sociales. | Fuente: EFE

El caso

El incidente fue captado en video y se volvió rápidamente viral en las redes sociales, desencadenando la indignación de los internautas y políticos, quienes realizaron fuertes críticas hacia el personal de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el clip se ve al detenido acercarse por detrás a la mandataria. Posteriormente, el sujeto aproxima su cara a la de ella e intenta besarla e incluso tocarle el pecho. Sin embargo, en este momento, ella lo aparta e interviene uno de sus escoltas.

La agresión se produjo mientras la presidenta se trasladaba a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Tras el lamentable episodio, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, emitió un comunicado bridándole su respaldo a la mandataria.

“Hoy refrendamos nuestro compromiso con la cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres. En esta ciudad el acoso no tiene cabida. Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, escribió Brugada en sus redes sociales.

Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas.



Cada vez que la presidenta dice “llegamos todas”, no solo se refiere a que llega la realización de pequeñas conquistas cotidianas y grandes conquistas históricas, también se refiere a que con nosotras llega la vulnerabilidad que aún… pic.twitter.com/bfKFWdGltI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 5, 2025