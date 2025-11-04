Claudia Sheinbaum consideró "fuera de toda proporción" decisión del Gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas con México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al rompimiento de las relaciones diplomáticas anunciado por el Gobierno peruano en respuesta al asilo político de la extitular del Consejo de Ministros Betssy Chávez en la embajada mexicana de nuestro país.

"El actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer la responsable de la embajada en Perú preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino la diplomática, de embajada a embajada", dijo la mandataria en conferencia de prensa.

Como se recuerda, el canciller peruano Hugo de Zela anunció ayer el rompimiento de las relaciones diplomáticas luego de informar que la extitular de la PCM Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de México en nuestro país.

Pablo Monroy dijo que México no ha intervenido en asuntos internos de Perú

Esta mañana, el exembajador de México en Perú Pablo Monroy se pronunció respecto del asilo diplomático a Betssy Chávez y precisó que el proceso se ha llevado a cabo "en estricto apego al Derecho Internacional".

El actual director general para América del Sur del Gobierno mexicano refirió que a Chávez Chino se le acusa por rebelión y otros delitos "que no se ajustan necesariamente a lo que pasó". Asimismo, indicó que "los procedimientos legales contra ella han estado llenos de irregularidades".

"México no interviene ni ha intervenido en asuntos internos de Perú y tampoco ha actuado en reciprocidad con medidas extremas y desproporcionadas que se han tomado desde el Gobierno peruano", aseveró.

Proceso contra Betssy Chávez

Betssy Chávez es procesada por el presunto delito de rebelión tras el intento de golpe de Estado de 2022 del exmandatario Pedro Castillo.

En el marco del proceso, estuvo en prisión preventiva hasta septiembre del presente año, cuando el Tribunal Constitucional declaró fundado un recurso de agravio constitucional y ordenó su inmediata excarcelación.