Claudia Sheinbaum sufrió episodio de acoso por hombre que la tocó e intentó besarla durante aparición pública

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió este martes un episodio de acoso por parte de un ciudadano que se acercó a ella e intentó besarla, llegando a tocar su cuerpo durante un recorrido por las calles del entorno del Palacio Nacional en la capital mexicana.

El incidente, que quedó registrado en video, ocurrió mientras la mandataria se encontraba en la calle saludando a otros ciudadanos.



La agresión se produjo mientras la presidenta se trasladaba a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Según indicaron fuentes de Comunicación Social de la presidencia, el hecho se produjo este martes mientras la mandataria caminaba por la calle, en su camino de regreso de un evento en la SEP, una dependencia que se encuentra cerca de la sede del Gobierno, en el Zócalo.



El hombre, cuya identidad no fue revelada, aprovechó un momento de descuido del personal de seguridad mientras Sheinbaum frenó para dialogar con algunos vecinos frente a las cámaras de televisión.

En un video que circula en redes sociales, se observa al sujeto llegar por la parte trasera de la mandataria y extender su brazo derecho para rodearla.

El hombre intentó darle un beso, un acto que fue impedido por el movimiento de la presidenta mexicana.

Sin embargo, el acosador continuó con sus acciones y comenzó a recorrer con sus manos el cuerpo de la mandataria, realizándole tocamientos sin su consentimiento.

Está imágen proyecta Vulnerabilidad, inseguridad, miedo, falta de carácter y liderazgo. Tal cual está el país entero.



Además de vergüenza. #Sheinbaum pic.twitter.com/cbyGcajLWX — D. Alfonso Gutiérrez (@diegoponchoh) November 5, 2025

La presidenta reaccionó apartándose mientras uno de los miembros de su equipo se interponía entre el hombre y ella. En ese momento, se escucha quejarse a Sheinbaum, "Ey, ey, ey, ey", mientras se sacaba al hombre de encima.

El titular de la Dirección General de Ayudantía, Juan José Ramírez Mendoza —quien presuntamente estaba grabando con un celular—, se metió y apartó al hombre, que persistió en su intento de abrazar a la mandataria.

Mientras Ramírez Mendoza intentaba interponerse, el sujeto insistió en tomarse una fotografía con la Jefa del Ejecutivo. A pesar de la situación, la mandataria pidió que lo dejaran. Posteriormente, el titular de la Dirección General de Ayudantía tomó el celular del sujeto y capturó unas fotos con la Presidenta, mientras el hombre mandó besos.

El incidente ocurrió en la calle República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México y tras lo sucedido Claudia Sheinbaum continuó con su recorrido por el Centro Histórico, aunque su gabinete se mantuvo más cerca de ella.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no se han pronunciado al respecto de la falla de seguridad y el acoso sufrido por la presidenta.