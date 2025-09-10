Hace 15 minutos

Cómo determinar la duración y magnitud de un sismo

Existen sismógrafos que ayudan a registrar la amplitud y distancia de las ondas sísmicas, ante los cuales se realizan cálculos matemáticos que ayudan a definir la magnitud del temblor.

Además, estos instrumentos son altamente sensibles al movimiento de la superficie, lo cual les permite identificar con precisión el comienzo de un sismo hasta su conclusión.