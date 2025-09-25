Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy jueves 25 de septiembre 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.
¿Qué es el sistema de alerta sísmica mexicano (SASMEX)?
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es una red de sensores que alerta a las ciudades cuando se detecta un sismo fuerte. El SASMEX es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A. C. (CIRES).
El SASMEX alerta a los ciudadanos ya sea a través de altoparlantes en la Ciudad de México, receptores multi-alerta y también en radios con protocolo multi-alerta EAS-SAME.
Te recomendamos
Comparte esta noticiaSiguenos en