Cúal fue el último temblor en México hoy 25 de septiembre según SSN

Cúal fue el último temblor en México hoy 25 de septiembre según SSN

Cuál es el ultimo temblor en México y CDMX registrado segun el Servicio Sismológico Nacional (SSN) hoy 25 de septiembre del 2025. Consulta los últimos sismos EN VIVO para México aquí.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy jueves 25 de septiembre 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.

¿Qué es el sistema de alerta sísmica mexicano (SASMEX)?


El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es una red de sensores que alerta a las ciudades cuando se detecta un sismo fuerte. El SASMEX es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A. C. (CIRES).

El SASMEX alerta a los ciudadanos ya sea a través de altoparlantes en la Ciudad de México, receptores multi-alerta y también en radios con protocolo multi-alerta EAS-SAME.

