Tragedia en Nigeria: al menos 35 muertos y 40 heridos al explotar un camión cargado de gasolina

Al menos 35 personas han muerto por quemaduras y 40 han resultados heridas tras la explosión de un camión cisterna de gasolina que volcó en el estado de Níger, en el oeste de Nigeria, según informaron las autoridades, después de que la Policía estatal cifrara en 31 el número de fallecidos.

El director de Información de la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias de Níger (NSEMA), Ibrahim Hussaini, confirmó el incidente ocurrido este martes y aseguró que efectivos de esa entidad "están en el terreno realizando operaciones de búsqueda y rescate".

"Hasta el momento, nuestros hombres han confirmado que 35 personas han muerto quemadas y otras 40 han resultado heridas", declaró Hussaini, citado este miércoles por medios locales, al añadir que los heridos fueron trasladados de urgencia a los hospitales cercanos.

El camión volcó tras un accidente aislado en la autopista Bida-Agale y estalló cuando los residentes locales se apresuraron a recoger combustible del lugar del siniestro, indicó a última hora del martes el portavoz estatal, Wasiu Abiodun.

"Desafortunadamente, residentes de los alrededores de la aldea de Essa, vía Katcha, acudieron al lugar y estaban recogiendo combustible para uso doméstico, pero en el proceso, el camión cisterna se sumió repentinamente en un infierno", explicó Abiodun en un comunicado.

"Cuarenta y ocho personas resultaron afectadas por el incendio, y entre estas víctimas, treinta y una perdieron la vida, mientras que otras aún reciben tratamiento en varios hospitales cercanos", señaló el portavoz, al añadir que "tres motocicletas también resultaron quemadas".

Agentes de policía fueron desplegados en la zona para realizar operaciones de rescate y se abrió una investigación para identificar al conductor y al propietario del camión.



Tragedia repetida

Este tipo de tragedias que implican a camiones cisterna que transportan combustible suceden con relativa frecuencia en Nigeria, una de las potencias petroleras de África.

Suelen ocurrir debido al mal estado de las carreteras, la deficiente gestión del tráfico y la falta de adhesión a las normas de seguridad por parte de los conductores de camiones, así como al comportamiento imprudente de los ciudadanos.

El pasado enero, al menos 98 personas fallecieron por la explosión de un camión cisterna que transportaba gasolina también en el estado de Níger.

