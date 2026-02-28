Irán atacó con misiles bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait y amenazó con nuevos ataques, informó la agencia iraní Mehr. "Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por esta agencia.
La agencia Mehr, a su vez, indicó que los teléfonos móviles han dejado de funcionar en algunas zonas de la capital, mientras algunos ciudadanos han confirmado a EFE que no pueden realizar llamadas con sus teléfonos móviles y que su internet se ha cortado.
Según la agencia IRNA, además de las explosiones que tuvieron lugar en diversos puntos de la capital iraní, también se han reportado estallidos en las ciudades de Isfahán (centro), Tabriz (noroeste), Karaj, Qom (norte), Kermanshah e Ilam (oeste).
Por su parte, los medios oficiales de Irán han informado de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques contra el país persa.
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán este sábado, después de semanas de amenazas del presidente de EE. UU., Donald Trump, según el periódico The New York Times, que cita fuentes de ambos países.
