Indignación en México por la muerte de una niña de siete años víctima de múltiples abusos tras meses de agonía

La menor ingresó a UCI a finales de agosto por tener órganos colapsados y signos de violación. | Fuente: Andina | Referencial

"Mejor quiero morirme, ya no me curen... no quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando…”, fueron las últimas palabras de Yatziri (Yaz), una menor de siete años que falleció a finales del 2020 luego de que su caso generara indignación a todo México cuatro meses atrás.

La menor fue internada a el 27 de agosto en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Margarita, Puebla, con un pulmón colapsado y huellas de violación sexual.

En un principio se dijo que su vecina la había rescatado del infierno que vivía en casa, aparentemente, a manos de los propios padres de la infante quien vivía en el domicilio de la abuela paterna en donde también habitaban sus probables abusadores.

Semanas atrás ya había sido internada en otro nosocomio. En aquella ocasión presentó quemaduras en los glúteos e incluso tuvieron que realizarle un injerto, pues tenía destrozado parte del músculo.

La madre de la menor y su padrastro son los principales sospechosos de los abusos cometidos y la muerte de la menor. Además, sobre ellos también pesa el fallecimiento de Mitzi Aidé, la hermana menor de Yaz, quien murió en junio pasado en condiciones sospechosas.

El padre de las niñas solicitó la custodia a finales de 2019, sin embargo, este también fue detenido puesto que Yaz se quedaba donde este semanas hasta que fue internada. Pero las investigaciones determinaron que la pareja del padre también ejerció violencia sobre Yaz.

La menor, víctima de violencia intrafamiliar pasó cuatro meses siendo atendida en la Unidad de Cuidados Intensivos de La Margarita hasta que finalmente perdió la vida tras presentar una falla multiorgánica el 27 de diciembre.