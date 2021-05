México inició este martes la vacunación contra la covid-19 de maestros y personal educativo | Fuente: EFE

La Ciudad de México inició este martes la vacunación contra la COVID-19 de maestros y personal educativo con la intención de avanzar hacia un posible regreso a las clases en las próximas semanas.



Se espera que más de 356 000 maestros y personal educativo reciban la vacuna de CanSino a lo largo de esta semana en la capital mexicana, donde las sedes de vacunación continúan trabajando a buen ritmo para que se cumpla la meta, establecida para el próximo sábado 22 de mayo.



La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, se conectó a la habitual conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para informar sobre el pistoletazo de salida de la vacunación a maestros con el biológico de CanSino, que requiere de una sola dosis.



"Les informo también que estamos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, con las universidades públicas y privadas, escuelas de educación media superior, para que ya en el momento que pasen 15 días después de la vacunación podamos iniciar el regreso a clases", detalló la mandataria.



En la misma conexión, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que hasta el momento hay más de 2,1 millones de maestros y personal educativo vacunados en todo el país.



Además, insistió en la necesidad de retomar las clases presenciales en todo el país, teniendo en cuenta que en los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas y Jalisco ya se reanudaron, aunque con programas piloto o con seguimiento desigual.



"Y hago una convocatoria a todos los maestros, a las autoridades educativas, a los padres y madres de familia, que nos sumemos a este esfuerzo de que regresen ya nuestros niños a las instituciones", añadió Gómez.



Con ella estuvo de acuerdo Nancy Arzate, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien consideró este martes en entrevista con Efe que la decisión del Gobierno de vacunar a la comunidad educativa es "un reconocimiento".



"Yo creo que es una acción muy buena para que podamos regresar a las actividades. Sabemos que no vamos a regresar al 100 % pero creo que es necesario porque los alumnos están ya desesperados", relató.



Como ella, Marta Cruz, directora de primaria en un colegio privado en el norte de la ciudad, recibió su dosis de la vacuna monodosis de CanSino en la emblemática Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, una de las pocas sedes que no es totalmente al aire libre.



"Es una muy buena medida porque se van a empezar a movilizar ya las escuelas, que teníamos que haber empezado antes que salones de fiestas y actividades recreativas. No deberían haber cerrado nunca las escuelas", dijo Cruz.



Ambas alabaron la organización de esta sede, donde esperan vacunar a lo largo de este martes a entre 5 000 y 6 000 personas, sin que se hayan registrado aglomeraciones, para alcanzar el sábado las 35 000.



México suma 220 489 decesos por COVID-19 y 2,38 millones de contagios confirmados.



Con 126 millones de habitantes, México ha administrado hasta ahora 23,3 millones de dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, CanSino y Sinovac, mientras 10,7 millones de personas han completado su esquema de vacunación.

