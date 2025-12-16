Casi acaba en tragedia: árbol navideño se incendió a segundos de ser encendido en municipio mexicano [VIDEO]

El encendido de un árbol de Navidad de una localidad del municipio mexicano de Bahía de Banderas (en el estado de Jalisco) casi termina en tragedia, luego de que el abeto se incendiara en plena ceremonia.

En videos publicados en redes sociales, se ve el momento en el que se realiza el encendido del árbol que, segundos después, comienza a quemarse ante la vista de autoridades y vecinos.

El incidente causó pánico entre los asistentes, que se alejan rápidamente del abeto: en las imágenes, se ve a algunas personas lanzar agua en un fútil intento por apagar las llamas, mientras que de fondo se escuchan gritos de los niños.

Las causas no han sido confirmadas oficialmente, pero todo apunta a que la pirotécnica utilizada como parte de la ceremonia de encendido del árbol provocó el siniestro, según informó TV Azteca.

🚨🎄 De la ilusión a las cenizas en segundos



Una chispa de pirotecnia cayó sobre el árbol navideño en San Vicente en Puerto Vallarta, Jalisco, y en cuestión de instantes las llamas lo devoraron por completo, dejando a los pobladores en shock



😯 Lo que sería un encendido festivo… pic.twitter.com/dLVjg9HHPB — Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 15, 2025

Pronunciamiento del alcalde

A través de su cuenta en Facebook, el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana García, confirmó que, afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales en este incendio.

“Quiero informarles que lamentablemente se incendió el arbolito de Navidad en San Vicente. Lo bueno es que todo fue atendido de inmediato y no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Gracias a Protección Civil por su pronta y oportuna respuesta”, indicó el burgomaestre.

El alcalde compartió imágenes del árbol calcinado, que -aseguró- será repuesto a la brevedad. “Ya me comprometí a que, a la brevedad, volveremos a colocar su arbolito, porque había quedado muy bonito y merece ser disfrutado por todas las familias de San Vicente (localidad donde ocurrió el incidente)”, manifestó.

