'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey rompe nuevo récord en lista histórica de Billboard

La cantante Mariah Carey ha vuelto a romper todos los récords musicales en Navidad y ha logrado que su famoso villancico All I Want for Christmas Is You se mantenga durante 20 semanas en el número 1 de la lista 'Billboard Hot 100', algo no alcanzado hasta ahora por ningún otro tema.

La canción, lanzada originalmente en 1994, supera el número 1 de dos éxitos que lideraron el Hot 100 durante un ciclo de lanzamiento cada uno: A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, en 2024, y Old Town Road de Lil Nas X, con Billy Ray Cyrus, en 2019, recuerda la revista Billboard.

Carey se alza con el récord de longevidad del número 1 del Hot 100 por segunda vez. En 1995-96, One Sweet Day, interpretada por ella y Boyz II Men dominó la lista durante 16 semanas, una marca que se mantuvo hasta que fue igualada por Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con Justin Bieber, en 2017.

Años de liderazgo navideño en el Hot 100 de Billboard

Además, All I Want for Christmas Is You lleva ya 77 semanas en el Hot 100, igualando a Levitating de Dua Lipa como el tema con más tiempo en la lista de una artista femenina.

El popular villancico pop de la cantante estadounidense se editó en el álbum Merry Christmas, en noviembre de 1994 y, con el auge del streaming y la creciente presencia de la música navideña en las listas de reproducción, llegó al top 10 por primera vez en diciembre de 2017 y al top 5 en la temporada navideña de 2018, según la revista.

Finalmente, lideró la lista durante las fiestas de 2019 (tres semanas), 2020 (dos), 2021 (tres), 2022 (cuatro), 2023 (dos) y 2024 (cuatro).

El Hot 100 combina datos de streaming de todos los géneros en EE. UU. (audio y video oficiales), difusión en radio y ventas. Luminate, el proveedor independiente de datos de las listas de Billboard, realiza una revisión exhaustiva de todos los datos enviados para compilar las clasificaciones semanales.

'All I Want for Christmas Is You' se mantiene durante 20 semanas en el número 1 de la lista 'Billboard Hot 100'.Fuente: Billboard