México: diputadas protagonizaron trifulca en Congreso durante debate por supresión de organismo de transparencia [VIDEO]

Trifulca en el Congreso de México.
Trifulca en el Congreso de México. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Varios videos publicados en redes sociales muestran la pelea entre varias diputadas, que se negaban a bajase de la tribuna.

El debate parlamentario por la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) acabó el lunes en una trifulca en la Cámara baja capitalina entre diputadas de la oposición y del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Según se ve en varios videos publicados en redes sociales, la riña entre varias diputadas, que se negaban a bajarse de la tribuna, se produjo entre empujones y jalones de cabello incluidos.

El motivo de la disputa fue que algunas diputadas del conservador Partido de Acción Nacional (PAN) tomaron el estrado parlamentario y se negaron a bajar de él como protesta por el fin de InfoCDMX.

La diputada Daniela Álvarez (PAN) justificó el boicot a la sesión plenaria en la postura de Morena y afirmó que "no se iban a bajar" de ahí hasta que el partido oficialista, con mayoría en el Congreso capitalino, no cambiara de posición.

Este gesto que fue correspondido por representantes Morena, quienes imitaron a las diputadas de la oposición para tratar de expulsarlas de la tribuna.

En la disputa entre parlamentarias de ambos partidos se produjeron golpes, manotazos, empujones e incluso tirones de cabello.

Como resultado de esta pelea, la sesión tuvo que suspenderse y trasladarse a una sede alternativa para concluir con el debate, informaron medios locales.

El organismo en el foco de la disputa está dedicado a facilitar información pública del Gobierno de la capital mexicana.

México

