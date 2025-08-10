"Están usurpando la creatividad de un pueblo": La polémica en México por un diseño de Adidas que llevó a Sheinbaum a pedir un resarcimiento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La multinacional Adidas se encuentra en el centro de una controversia en México tras el lanzamiento de su modelo de sandalias 'Oaxaca Slip On', diseñado en colaboración con el diseñador de moda estadounidense Willy Chavarría.

El diseño, presentado el pasado lunes, ha sido señalado por el Gobierno de Oaxaca y la presidenta Claudia Sheinbaum como una apropiación indebida del huarache tradicional de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag, en la Sierra Norte de Oaxaca. Más alla de su región de origen, el huarache es un calzado icónico de la cultura mexicana.

Este caso ha desatado un debate sobre la protección del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios.

Respuesta de Adidas y diálogo con el Gobierno de Oaxaca

El último viernes, Adidas México solicitó una reunión virtual con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para abordar la controversia. La misiva expresa la intención de la marca de explorar soluciones para reparar el daño causado a la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag.

El secretario de Cultura de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, informó que el encuentro incluirá a representantes de la comunidad afectada.

Las exigencias del Gobierno estatal y la comunidad implican retirar el producto del mercado, reconocer públicamente que el diseño pertenece históricamente a Villa Hidalgo Yalálag, reparar el daño causado y garantizar que no se repita este tipo de incidentes.

Adidas busca reparar el daño por presunto plagio de huaraches del estado de Oaxaca | Fuente: EFE

La reacción de la presidenta Claudia Sheimbaun

Durante su conferencia matutina del viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó los huaraches como “una propiedad intelectual colectiva” y subrayó la necesidad de un resarcimiento.

“Muchas veces grandes empresas toman productos, ideas, diseños de comunidades indígenas de nuestro país [...] En cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum también anunció que el Gobierno trabaja en una nueva ley para reforzar la protección del patrimonio cultural, complementando la actual Ley de Patrimonio.

"Es una propiedad intelectual, colectiva, entonces tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la ley de patrimonio y vamos a ver si en la plática se resuelve y si no pues, estamos ya estudiando la vía legal", agregó la mandataria.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez, confirmó que Adidas ya inició contacto con el Gobierno de Oaxaca, con el respaldo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).