Presidenta del Senado mexicano: "Rechazamos que México haya realizado acciones de intervención en los asuntos de Perú"

Castillo Juárez remarcó el respaldo absoluto de la Cámara Alta a la presidenta Sheinbaum
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Laura Itzel Castillo cuestionó la decisión del Congreso peruano de declarar persona non grata a a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y defendió que el asilo otorgado a Betssy Chávez se ajustó a tratados internacionales.

La presidenta del Senado de México, Laura Itzel Castillo Juárez, rechazó este jueves que el Gobierno mexicano haya intervenido en los asuntos internos del Perú, luego de que el Congreso peruano declarara persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Rechazamos que el Gobierno de México haya realizado acciones de intervención en los asuntos del Perú”, expresó la senadora en un pronunciamiento publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Castillo señaló que la medida adoptada por el Parlamento peruano motivó un “extrañamiento” institucional por parte del Senado mexicano.

En ese sentido, la legisladora defendió el asilo político otorgado a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, al asegurar que dicha decisión “fue un acto de humanismo” sustentado en la Convención sobre Asilo Territorial de la OEA y otros tratados multilaterales.

Castillo Juárez remarcó el respaldo absoluto de la Cámara Alta a la presidenta Sheinbaum

Castillo Juárez también remarcó el respaldo absoluto de la Cámara Alta a la presidenta Sheinbaum frente a las críticas que han surgido desde Lima, y llamó a evitar que la controversia siga escalando.

“Apelamos a favorecer el diálogo y la cooperación para alcanzar una relación amistosa entre nuestros pueblos”, añadió.

La declaración de la presidenta del Senado se suma a las reacciones de autoridades mexicanas ante la decisión aprobada por el Congreso peruano, que consideró una supuesta injerencia del Gobierno de Sheinbaum en la política interna nacional.

Excanciller recomienda a gobierno no otorgar salvoconducto a Betssy Chávez

El exministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzalez-Olaechea, recomendó al Gobierno negar el salvoconducto o la garantía oficial para que Betssy Chávez salga rumbo a México, país cuyo gobierno le otorgó el asilo. En declaraciones a Ampliación de Noticias, señaló que el Estado peruano puede invocar el artículo tercero, párrafo primero, de la Convención de Caracas sobre el derecho de asilo de 1954. Gonzalez-Olaechea explicó que dicho texto señala que la solicitud de asilo es ilícita si quien lo pide está imputado en un proceso ordinario ante tribunales y una autoridad competente.
México Betssy Chávez Laura Itzel Castillo

