Presidenta del Senado mexicano: "Rechazamos que México haya realizado acciones de intervención en los asuntos de Perú"

La presidenta del Senado de México, Laura Itzel Castillo Juárez, rechazó este jueves que el Gobierno mexicano haya intervenido en los asuntos internos del Perú, luego de que el Congreso peruano declarara persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Rechazamos que el Gobierno de México haya realizado acciones de intervención en los asuntos del Perú”, expresó la senadora en un pronunciamiento publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Castillo señaló que la medida adoptada por el Parlamento peruano motivó un “extrañamiento” institucional por parte del Senado mexicano.

En ese sentido, la legisladora defendió el asilo político otorgado a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, al asegurar que dicha decisión “fue un acto de humanismo” sustentado en la Convención sobre Asilo Territorial de la OEA y otros tratados multilaterales.

Como presidenta del @senadomexicano hago un extrañamiento ante la declaración de “persona non grata” que el Congreso de Perú emitió contra la presidenta @ClaudiaShein.



Rechazamos que el gobierno de México haya realizado acciones de intervención en los asuntos del Perú. La… — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) November 7, 2025

Castillo Juárez remarcó el respaldo absoluto de la Cámara Alta a la presidenta Sheinbaum

Castillo Juárez también remarcó el respaldo absoluto de la Cámara Alta a la presidenta Sheinbaum frente a las críticas que han surgido desde Lima, y llamó a evitar que la controversia siga escalando.

“Apelamos a favorecer el diálogo y la cooperación para alcanzar una relación amistosa entre nuestros pueblos”, añadió.

La declaración de la presidenta del Senado se suma a las reacciones de autoridades mexicanas ante la decisión aprobada por el Congreso peruano, que consideró una supuesta injerencia del Gobierno de Sheinbaum en la política interna nacional.