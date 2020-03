El Gobierno canadiense ya había pedido a las aerolíneas que prohibieran a pasajeros que mostraran síntomas abordar vuelos a Canadá. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: GEOFF ROBINS

Canadá anunció nuevas restricciones para sus ciudadanos que muestren síntomas compatibles con el nuevo coronavirus, quienes desde el lunes no podrán abordar trenes o aviones para viajes en el país.

Así lo anunció el primer ministro Justin Trudeau durante su rueda de prensa diaria, donde precisó que todos los pasajeros tendrán que someterse a un control de salud obligatorio antes de abordar un avión o tren, y el personal podrá negarles el acceso si lo consideran necesario.

Estas medidas se aplicarán de momento en vuelos y en los servicios ferroviarios interurbanos, sostuvo Trudeau, quien reiteró que cualquier persona con síntomas similares a la gripe deben permanecer en sus hogares.

El Gobierno canadiense ya había pedido a las aerolíneas que prohibieran a pasajeros que mostraran síntomas abordar vuelos a Canadá.

Las nuevas restricciones no afectan los viajes en autobús, que no están regulados por las autoridades federales. En tanto, Trudeau sostuvo que no consideraba cerrar las fronteras provinciales “en este momento”.

Canadá tiene 5,100 casos confirmados del nuevo coronavirus y ha registrado 55 muertes, según las autoridades sanitarias.

AFP