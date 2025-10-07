Alarma en Oceanía: fuerte sismo de magnitud 6.6 sacudió Papúa Nueva Guinea

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alarma en Oceanía. Un fuerte sismo de magnitud 6.6 sacudió Papúa Nueva Guinea este martes, 7 de octubre, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del terremoto se ubicó a 26 kilómetros de Lae, la segunda ciudad más poblada de Papúa Nueva Guinea, sin que las autoridades hayan activado la alerta de tsunami ni reportado daños por el momento, de acuerdo con la agencia EFE.

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el terremoto en Papúa Nueva Guinea no generó alerta de tsunami en nuestro litoral.



#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

07-10-25 06:05:17

Magnitud: 6.7 Mw

Referencia: 23 km W of Lae, Papua New Guinea

Profundidad: 107.40 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/uy4sxvDmE8 — Hidrografía Perú (@DHN_peru) October 7, 2025

Papúa Nueva Guinea, zona altamente sísmica

Papúa Nueva Guinea se ubica dentro del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas del planeta con mayor actividad sísmica y volcánica, sacudida anualmente por unos 7 000 temblores.

Cabe recordar que el 26 de febrero de 2018, un terremoto de magnitud 7.5 remeció Papúa Nueva Guinea, dejando como trágico saldo más de un centenar de muertos y más de medio millón de damnificados.

Hasta el momento, no se ha vuelto a registrar un desastre de esa magnitud en esta nación oceánica.

