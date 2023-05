La cantidad de rusos que pidieron asilo en Alemania en lo que va del año igualó a la cifra total del 2022

Alemania recibió en los primeros cuatro meses del año 3.531 solicitudes de asilo rusas, casi tantas como las 3.862 presentadas en el conjunto de 2022, indicó hoy el Ministerio del Interior.



Rusia ocupaba así el año pasado el décimo lugar entre las nacionalidades más frecuentes en lo que respecta a los procedimientos de asilo, mientras actualmente ocupa el séptimo puesto, un reflejo del "aumento significativo" de solicitudes, señaló en rueda de prensa ordinaria el portavoz del Interior, Maximilian Kall.



Agregó que en el caso de los desertores, reciben protección internacional regular, es decir, también en Alemania, si queda comprobado que el motivo de su persecución es su negativa a participar en la guerra de agresión rusa contra Ucrania, han huido por eso de su país y no existen circunstancias excluyentes.



Por ejemplo, si se puede demostrar que una persona ha participado en crímenes de guerra al prestar servicio militar, "entonces, por supuesto no se puede contemplar una protección en Alemania", agregó, y subrayó que "esto se analiza exhaustivamente en cada caso individual".



Explicó que las cifras disponibles son el número total de solicitudes de asilo cursadas por ciudadanos rusos, que necesariamente no son todos desertores, ya que puede haber diversos motivos para presentar una petición.



Recordó que también periodistas, científicos y otros grupos que sufren persecución política están entre los solicitantes de asilo.



Solicitudes de asilo aumentaron en personas entre 19 y 30 años

Recientemente, el digital "Table.Media", en base a datos de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) señalaba que las solicitudes de asilo aumentaron sobre todo en la franja de edad entre los 19 y los 30 años.



La proporción de hombres entre los solicitantes de asilo procedentes de Rusia creció del 59 % en el conjunto de 2022 al 63 % entre enero y finales de marzo de este año.



Este significativo aumento de las peticiones de asilo entre los jóvenes rusos puede atribuirse a la "movilización" decretada en Rusia en la guerra contra Ucrania, sostenía el medio.

(Con información de EFE)