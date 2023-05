Volodimir Zelenski: "Creo que estamos casi listos para la victoria" en la contraofensiva

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró hoy convencido de que su país está "casi listo" para el triunfo, al referirse a la prevista contraofensiva que podrá comenzar, agregó, tras un par de visitas más a socios occidentales en busca de apoyo militar.



"Estamos motivados y creo que estamos casi preparados para esa victoria", dijo Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz.

Asimismo, Zelenski, calificó de "verdadero amigo" y "aliado confiable" a Alemania, cuyo gobierno anunció un nuevo envío de armas para apoyar la contraofensiva ucraniana frente a Rusia.



"Querría agradecerle sinceramente, Olaf, así como a todo el pueblo alemán, por cada vida ucraniana salvada gracias a su apoyo", declaró.

Mientras tanto, Scholz aseguró que Berlín apoyaría a Ucrania "tanto tiempo como sea necesario", e indicó que su compromiso con Kiev, armamento incluido, ya se eleva a 17.000 millones de euros (18.400 millones de dólares).



Los dos dirigentes debían desplazarse tras el encuentro hasta Aquisgrán (oeste), donde Zelenski recibirá en la tarde el Premio Carlomagno, que recompensa el compromiso con la unificación europea.



Aliado confiable

Zelenski, que asegura no "atacar el territorio ruso" y centrarse en la liberación de los territorios ocupados, pidió a Scholz que apoye la entrega de aviones de combate, algo que Alemania rechazó hasta el momento.



También se mostró abierto a "discusiones" de paz pero "solo" bajo las condiciones de Ucrania.



El presidente ucraniano también se reunió el domingo con su homólogo Frank-Walter Steinmeier.



"Durante la época más difícil de la historia moderna de Ucrania, Alemania demostró ser nuestro verdadero amigo y nuestro aliado confiable", agradeció en el libro de visitas de la presidencia alemana.



Con motivo de su visita, el gobierno alemán anunció el sábado un nuevo plan de ayuda militar a Ucrania por valor de 2.700 millones de euros (unos 2.900 millones de dólares).



Zelenski y su ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, participaron en una reunión con varios ministros alemanes, entre ellos la jefa de la diplomacia Annalena Baerbock.



Las relaciones entre Kiev y Berlín en materia de ayuda militar han sido tensas durante mucho tiempo, y Alemania recibió críticas por no entregar armas suficientes, aunque en los últimos meses intensificó su apoyo.



Zelenski visitó Roma el sábado, donde se reunió con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y con el papa Francisco en el Vaticano, a quién agradeció su "atención" a la "tragedia de millones de ucranianos".



Esta gira se produce en medio de los preparativos de una contraofensiva del ejército ucraniano y cuando tanto Ucrania como Rusia se atribuyen avances en el frente en torno a la ciudad de Bajmut.



El nuevo paquete alemán incluye docenas de tanques, vehículos blindados, drones de vigilancia y cuatro nuevos sistemas de defensa antiaérea Iris-T.



Sin embargo, el viceministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrij Melnyk, dijo que no era suficiente.



Tabú

Es una pena que la mayoría de los sistemas de defensa prometidos sean viejos", lamentó el exembajador ucraniano en Alemania en Welt TV, instando a romper el "tabú" de la entrega de aviones de combate.



Ucrania intenta recuperar terreno en las regiones de Donetsk y Lugansk (este), así como en Jersón y Zaporiyia (sur), cuya anexión reivindica Rusia.



Este domingo, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, volvió a señalar la inacción del ejército regular ruso en Bajmut, epicentro de los combates.



Prigozhin, en pleno conflicto con la jerarquía rusa, acusó a "las fuerzas aerotransportadoras" de no apoyar a sus hombres, en un comunicado de prensa.



En el terreno, el ejército ucraniano aseguró el sábado que estaba "avanzando" en los alrededores de la ciudad Bajmut, epicentro de los combates con las tropas rusas en el este de Ucrania.



Rusia aseguró, por su parte, que sigue avanzando en esta ciudad devastada, en su mayor parte bajo su control.



El ministerio de Defensa ruso afirmó este domingo que atacó en Ternopil (oeste) y Petropavlivka (centro-este), en Ucrania, sitios que albergaban armas occidentales entregadas a Kiev para repeler la ofensiva de Moscú.



En un inusual anuncio de bajas en el campo de batalla, el ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado que los comandantes Viacheslav Makarov y Yevgueni Brovko murieron "heroicamente".



(Con información de AFP y EFE)