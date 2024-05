Países de la OTAN fronterizos con Rusia acuerdan crear un "muro de drones"

Polonia, Finlandia y Noruega, países de la OTAN fronterizos con Rusia, han acordado crear un "muro de drones" que permitirá proteger de provocaciones en sus fronteras con la ayuda de vehículos aéreos no tripulados, señaló la ministra del Interior de Lituania, Agnè Bilotaitè a la agencia BNS.



"Se trata de algo completamente nuevo: una frontera de drones desde Noruega hasta Polonia, cuyo objetivo sería proteger nuestra frontera con la ayuda de drones y otras tecnologías", explicó.



"No sólo la infraestructura física, los sistemas de vigilancia, sino también el uso de aviones no tripulados y otras tecnologías que nos permitirían también protegernos de las provocaciones de países no amigos, y evitar el contrabando", añadió.



Para el llamado "muro de drones", los estados participantes utilizarían drones para vigilar la sección fronteriza, así como sistemas antidrones que detendrían los drones utilizados para el contrabando y las provocaciones de países hostiles, como puede ser Rusia o Bielorrusia.



Según Bilotaitė, Lituania ya había planeado reforzar la protección de las fronteras con la ayuda de drones, pues ha creado una unidad de vehículos aéreos no tripulados en el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras y se están realizando adquisiciones de más drones y sistemas antidrones.



De acuerdo con la ministra, actualmente los estados evaluarán qué "deberes" tienen que hacer y después, con la ayuda de expertos, las instituciones estatales prepararán un plan para la implantación del "muro de drones". (Con información de EFE)

