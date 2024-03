Ucrania apuesta por la guerra asimétrica para compensar su inferioridad en el frente ante Rusia

Ucrania refuerza su apuesta por tácticas de guerra asimétrica con las que está golpeando a Rusia en el aire y el mar para compensar la superioridad en el frente de las fuerzas del Kremlin, que ganan terreno en varias zonas del frente aprovechando el déficit de munición en artillería que sufre Kiev por los retrasos en la ayuda militar occidental.

El último episodio de esta guerra asimétrica con que Ucrania desafía la abrumadora superioridad de la aviación y la flota rusas se ha producido este martes con un ataque con drones navales que, según la inteligencia militar ucraniana (GUR), ha destruido un barco de patrulla ruso su cerca del estrecho de Kerch, en el extremo oriental de la península de Crimea.

Para este golpe el GUR ha utilizado drones Magura V5 desarrollados recientemente por Ucrania para destruir buques militares rusos en el mar Negro y seguir aumentando la presión sobre la Flota Rusa, cuyo repliegue hacia el este ha permitido a Ucrania reanudar la exportación de cereales a través de algunos de sus puertos.

El representante del GUR Andrí Yusov ha explicado la lógica de la operación conque se ha destruido este patrullero militar ruso valorado en unos 65 millones de dólares, un precio muy superior al del conjunto de los drones que Ucrania utiliza en cada una de estas acciones con las que Kiev dice haber destruido un tercio de la flota rusa desde el comienzo de la guerra.

Según Yusov, Rusia planeaba instalar un sistema de misiles antiaéreos a bordo del barco.

La inteligencia militar ucraniana informa de la destrucción de otro barco militar ruso | Fuente: EFE

"Cuanto menos barcos de este tipo, menos sistemas de misiles antiaéreos se desplegarán", dijo este portavoz habitual del GUR sobre la reducción de los medios utilizados por Rusia para defender la anexionada península de Crimea y atacar territorio ucraniano desde el mar que supone este golpe.

El desafío a la aviación rusa

En paralelo a estas acciones navales con las que Ucrania consiguió arrebatar a Rusia el control de la parte occidental del mar Negro, Kiev ha logrado derribar en las últimas semanas un número récord de los cazas con que Rusia ayuda a sus tropas terrestres a destruir las defensas ucranianas mediante el lanzamiento de bombas aéreas.

Durante la pasada semana la Fuerza Aérea ucraniana derribó un avión militar ruso cada día. En todo el mes de febrero, Ucrania ha logrado destruir 15 aviones de guerra rusos.

Igual que ocurre con los ataques con dron en el mar, los buenos resultados en el aire reducen la superioridad aérea rusa y obligan a Moscú a limitar el uso de aviación.

Según los expertos, Ucrania ha conseguido derribar este número de aviones mediante el despliegue en el frente de sistemas antiaéreos que antes utilizaba sobre todo para proteger la retaguardia, donde hay menos peligro de que sean destruidos.

Dependencia del armamento occidental

Ucrania pide insistentemente a sus aliados occidentales más unidades de estos sistemas y munición adicional para ellos para poder adelantar sus defensas aéreas a las cercanías de la zona de combate sin dejar de proteger las zonas más alejadas del frente.

Kiev también se ha marcado como prioridad aumentar la producción de los medios que necesita para seguir diezmando la capacidad militar rusa en el mar Negro.

"Debemos amplificar los éxitos de Ucrania en la destrucción de la flota rusa", dijo este lunes el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov, al anunciar que el Reino Unido destinará 200 millones de libras para la producción de drones para Ucrania.

Pero a pesar de los buenos resultados que están dando estás tácticas de guerra asimétrica, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dejado claro que la suerte de su país depende en gran medida de la llegada de los 60.000 millones de dólares en ayuda militar de Washington bloqueados en la Cámara de Representantes.

"Este año, si no recibimos nada, no tendremos ningún éxito", dijo en una entrevista reciente con la cadena CNN en la que reconoció la posibilidad de perder el control de las rutas que Ucrania ha recuperado en el mar Negro si no llegan de EEUU más sistemas y munición antiaérea.

(Con información de EFE)