Casa Blanca ha reiterado que Estados Unidos va a "hacer todo lo que pueda" para ayudar a Ucrania | Fuente: AFP

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, advirtió en diálogo con el portal Newsweek que los líderes de la OTAN no alcanzan a comprender la gravedad de un posible conflicto nuclear.

“La generación actual de políticos de la OTAN claramente no se toma en serio la amenaza nuclear”, dijo Antonov. “Es nuestro país el que en los últimos años ha propuesto persistentemente a sus colegas estadounidenses que afirmen que no puede haber ganadores en una guerra nuclear, por lo que nunca debería suceder”, afirmó.

Antonov también calificó las acusaciones de Estados Unidos de “infundadas” y "parte de una campaña de propaganda lanzada contra Rusia" en respuesta a las medidas adoptadas para neutralizar las amenazas a su seguridad nacional que emanan del territorio ucraniano.

Rusia y Estados Unidos son los dos países con un mayor arsenal nuclear, aunque también cuentan con armas de este tipo otros siete países: China, Francia, el Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.









EE.UU asegura que Rusia "ya ha perdido" la guerra con Ucrania y no ha conseguido dividir a la OTAN

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, manifestó el miércoles que Rusia "ya ha perdido" la guerra con Ucrania y ha afirmado que tras la invasión del país vecino, los rusos no han conseguido dividir a la OTAN.

"Los rusos ya han perdido. No han tomado el control de Ucrania. Vladimir Putin no va a desfilar por las calles de Kiev, no van a poseer la integridad territorial y la soberanía de este país y no han dividido la OTAN", ha afirmado Psaki en rueda de prensa.

La funcionaria de Estados Unidos sostuvo que la forma en que el presidente Putin definió 'ganar' una guerra que inició desde el principio fue apoderarse de Ucrania, pero no ha tenido éxito.





Presidente de Ucrania lanza campaña mundial de financiación para ayudar a su país

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski lanzó una campaña mundial de financiación para ayudar a su país a ganar la guerra contra Rusia y reconstruir las infraestructuras dañadas por el conflicto.

"En un solo clic, usted puede donar fondos para ayudar a nuestros defensores, salvar a nuestros civiles y reconstruir Ucrania", dijo Zelenski, en inglés, en un video publicado en su página de Twitter, en la que anunció el lanzamiento de la plataforma, llamada United24. "Cada donación cuenta para la victoria", agregó.

Después de nueve semanas de invasión rusa, las ciudades ucranianas han sufrido importantes daños.

(Con información de Europa Press y AFP)