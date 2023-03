Los militares ucranianos disparan un obús de 105 mm hacia las posiciones rusas, cerca de la ciudad de Bakhmut, el 4 de marzo de 2023. | Fuente: AFP

Ucrania mantiene la resistencia en la estratégica Bajmut pese a informaciones sobre una retirada táctica y en medio de anuncios de las fuerzas de Rusia sobre pequeños avances en la zona.



"El enemigo continúa con sus intentos de cercar la ciudad de Bajmut", señaló el Estado Mayor ucraniano en su informe diario.



Los militares agregaron que durante la última jornada habían repelido "más de 130 ataques enemigos" en varios sectores del frente, en particular en Kupiansk, Lyman, Bajmut y Avdiivka, todas en el este de Ucrania, donde los rusos concentran sus "principales esfuerzos", según Kiev.



Sobre los intentos rusos de rodear Bajmut habla también el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).



"Las fuerzas rusas parecen haber asegurado una ventaja posicional suficiente para realizar el cerco de ciertas partes de Bajmut, pero aún no han obligado a las fuerzas ucranianas a retirarse y probablemente no podrán rodear la ciudad pronto", dicen los analistas.



Según el ISW, es probable que las fuerzas ucranianas estén estableciendo las condiciones necesarias para una retirada "controlada" de sectores más difíciles del este de Bajmut, aunque no está claro que los altos mandos castrenses hayan decidido retirarse "en este momento".



Una fila de sacos de dormir se alinean en el sótano del escondite de una unidad ucraniana en la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, lugar de la invasión rusa, mientras los soldados recuperan algo muy necesario entre los brutales combates. | Fuente: AFP

Resistencia seguirá pese a posible retirada

El portavoz del Mando Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhiy Cherevatyi, afirmó en una entrevista con la CNN que Bajmut sigue bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania.



Cherevatyi dijo que las informaciones sobre la retirada de algunas unidades fueron provocadas por unas "rotaciones planificadas y controladas".



Agregó asimismo que "no hay una retirada masiva de las tropas ucranianas".



Este sábado el portavoz castrense ucraniano aseguró que las fuerzas de Kiev planeaban reconstruir sus defensas y seguir repeliendo la ofensiva rusa en Bajmut.



La situación en la asediada ciudad, que otrora llegó a tener unos 70 000 habitantes, es difícil pero permanece bajo control, afirmó.



El vicealcalde de Bajmut, Oleksandr Marchenko, también confirmó en una entrevista con BBC Radio que la urbe aún sigue siendo ucraniana, pese a intensos combates con las fuerzas rusas.



Según Marchenko, actualmente en Bajmut quedan cerca de 4 500 residentes y no es posible evacuar a más de 5 o 10 personas al día.

Rusia habla de avances

En tanto, las milicias rusas de Donetsk aseguraron hoy que las unidades mercenarias del Grupo Wagner tienen el control total de la estación ferroviaria de Stupki, al norte de Bajmut.



"El asalto y la limpieza de la estación de Stupki en el suburbio norte de Artiomovsk (nombre ruso de Bajmut) ha concluyido, el barrio está bajo el control total de los combatientes del Wagner", dice un comunicado de la milicia de la autoproclamada república popular de Donetsk, publicado en Telegram.



La "liberación" de Stupki, considerada clave para tener acceso al centro de Bajmut, fue anunciada por el líder de Donetsk, Denis Pushilin, hace una semana.



"Ahora (los combatientes de Wagner) han liberado el barrio de Stupki. Si tenemos en cuenta que allí hay combates por cada casa, esto es un éxito importante en la fase actual", dijo Pushilin a la televisión pública rusa.



Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, aparece en un video publicado el 4 de marzo que muestra lo que dijo que eran ataúdes que contenían cuerpos de soldados ucranianos que se enviaban al territorio controlado por Kiev. Bien versado en las redes sociales, Prigozhin ha estado publicitando durante semanas los avances de sus hombres hacia la ciudad oriental de Bakhmut, cuya importancia simbólica supera cualquier significado militar. | Fuente: AFP

Los blogueros militares rusos, a su vez, aseguran que la salida de los ucranianos de la estratégica urbe ya habría comenzado.



Según fuentes rusas, pese a la presunta retirada, algunas unidades de las fuerzas ucranianas continúan resistiendo para permitir que otros compañeros suyos puedan salir de la ciudad.



El ISW confirma en su último informe que las fuerzas rusas hicieron un avance "limitado" cerca de Bajmut el 4 de marzo.



Según el experto militar ruso Boris Rozhin, las tropas rusas tienen el control de cerca del 40 % del territorio de la localidad.



"El enemigo continúa el proceso de una retirada paulatina a la parte oeste de la ciudad", dijo Rozhin en Telegram.



Mientras, Ígor Strelkov, que lideró la sublevación prorrusa en el Donbás hace nueve años, puso en duda el carácter decisivo de los combates por Bajmut para el futuro equilibrio de las fuerzas y aseguró que estos llevan solo a grandes pérdidas en ambos bandos.

