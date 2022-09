Ucrania: Zelenski aplaude al G7 por colocar un tope al precio del petróleo ruso

El mandatario de Ucrania también saludó hace unos días que se interpongan trabas al visado de Rusia | Fuente: Presidencia de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aplaudido el consenso del G7 y de la Unión Europea para imponer un precio máximo al petróleo procedente de Rusia, pero ahora confía en que esta medida se extienda también al gas.

Zelenski ha afirmado en su discurso vespertino que el tope al precio del petróleo supondrá, una vez que esté en vigor, "un elemento importante para proteger a los países civilizados y a los mercados energéticos de la agresión híbrida de Rusia".

El mandatario de Ucrania ha dado las gracias a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, por hablar este viernes en favor de esta idea.

Zelenski ha subrayado que las sanciones contribuirán no sólo a frenar el flujo de dinero hacia Moscú, sino también a "restaurar la justicia para todos los europeos" frente al "chantaje" de una Rusia que estaría inflando los precios de manera "artificial".

Los ministros de Finanzas del G7 reiteraron este viernes su propósito de reunir los apoyos necesarios para imponer un tope al precio del petróleo de Rusia, según un documento conjunto aprobado tras una conferencia virtual.





"Buscamos una coalición amplia para maximizar la efectividad", dice el documento que ha sido publicado en la página web del Ministerio de Finanzas alemán, que ejerce la presidencia de turno del grupo de los siete países más industrializados.

Con ello se pretende "reducir los ingresos rusos por ventas de petróleo" que es una importante fuente de financiación de la guerra de invasión en Ucrania y a la vez contener el ascenso de los precios mundiales de la energía.

Rusia amenaza con cortar suministro de petróleo

Rusia ya había advertido con suspender el suministro de petróleo y productos derivados del petróleo a los países que decidan limitar el precio del crudo ruso. Esto como una respuesta a lo que planteaba el G7.

"Si imponen restricciones a los precios, simplemente no suministraremos petróleo y productos derivados de petróleo a las empresas o Estados que las imponen, ya que no trabajaremos de manera no competitiva", dijo el viceprimer ministro Alexander Novak en declaraciones recogidas por la agencia oficial TASS.

Novak calificó las propuestas de imponer un tope al precio del petróleo de Rusia de "completamente absurdas", y agregó que la medida podría destruir por completo el mercado mundial del crudo.



"La interferencia en los mecanismos de mercado de una industria tan importante como la industria petrolera, que es la más importante en términos de garantizar la seguridad energética de todo el mundo, solo desestabilizará el mercado petrolero", afirmó.

(Con información de Europa Press y AFP)