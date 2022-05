Vladimir Putin y Volodimir Zelenski | Fuente: EFE/ Composición

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reiterado su disposición para reunirse con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sin necesidad de que haya otros gobiernos mediando, aunque ha dejado claro que "no debe haber ultimátums" por parte de la otra parte, que siempre ha reclamado a Kiev ciertos compromisos.

Zelenski, sin embargo, sí ha marcado como requisito que las fuerzas rusas deben salir de Ucrania. "Es nuestra condición para hablar", ha dicho el mandatario ucraniano durante una entrevista con la cadena de televisión italiana Rai en la que ha dejado claro que no cederá en materia de soberanía.

Negociaciones con Moscú

Zelenski sostiene que las negociaciones con Moscú son complicadas porque "todos los días los rusos ocupan pueblos, mucha gente ha dejado sus casas, ha sido asesinada por los rusos" y los ciudadanos ucranianos están sufriendo "torturas y asesinatos".

"Esto complica mucho las cosas, queremos que entiendan que nuestra sociedad es muy pacífica, desde hace ocho años intentamos dialogar", argumenta.

Justifica que el ejército ruso debe salir del país cuanto antes y responder por lo que ha hecho, y rechaza que se pueda buscar "una salida para Rusia": "Sé que Putin quería lograr un resultado pero no lo ha conseguido. Que se nos proponga entregar algo para salvar la cara del presidente ruso no es justo. Ucrania no va a salvar la cara de alguien pagando" con sus territorios.

Crimea es de Ucrania

Así, ha subrayado que "nunca" reconocerá la autonomía de las regiones controladas por los separatistas en el este de Ucrania y cuya independencia si avaló Putin. Tampoco cederá en cuanto a Crimea, una península que Rusia se anexionó en 2014 y que Zelenski mantiene "dentro de Ucrania".

"Ucrania quiere la paz, cosas muy normales como el respeto a la soberanía, la integridad territorial, las tradiciones de la gente, el idioma. Pueden ser cosas triviales pero han sido violadas por Rusia y deben ser devueltas", apunta, al tiempo que señala que los ucranianos deben ganar el conflicto porque "no tienen derecho a perderlo tras las decenas de miles de muertos" que se han producido.

Finalmente, reconoce que el ejército ruso es "cuatro veces más grande, su estado es ocho veces más grande", pero que los ucranianos son "diez veces más fuertes como personas" porque están en su territorio.

"Para nosotros, la victoria es recuperar nuestras cosas, para ellos es robar algo. No estamos en pie de igualdad, Rusia es más fuerte, pero el mundo está con nosotros y sentimos que poco a poco lo estamos logrando. Draghi tiene razón, podemos ganar porque estamos luchando por la verdad y no estamos solos", expone.



Situación en Rusia

Putin siempre ha descartado un encuentro con Zelenski y las reuniones se han limitado a equipos de negociadores que, en el mejor de los casos, han implicado a los ministros de Exteriores. El presidente ucraniano ha reconocido que mantener abierta la puerta del diálogo "se complica cada día", en la medida en que las tropas rusas siguen cometiendo abusos sobre la población civil.

Entre los gestos que reclama a Moscú figura un acuerdo para sacar los cadáveres a los heridos que aún siguen en la acería de Azovstal, en Mariúpol, símbolo final de la resistencia en esta zona.

(Con información de EFE y Europa Press)

