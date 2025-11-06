Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 6 de noviembre?

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del 6 de noviembre.

El dólar oficial en Venezuela continúa en ascenso y presentó un ligero aumento en comparación a su cierre anterior. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 6 de noviembre, la cotización del dólar BCV es de 227,55670000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, jueves 6 de noviembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como responsabilidad difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 227,55670000 bolívares digitales en la apertura del viernes 6 de noviembre.

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, jueves 6 de noviembre?

Por su parte, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy jueves 6 de noviembre.