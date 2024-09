Edmundo González en mensaje desde España: "La voluntad del pueblo tiene que ser respetada y lo haremos respetar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El dirigente antichavista venezolano Edmundo González Urrutia llamó este martes a la comunidad internacional a "redoblar" los esfuerzos por la restitución de la democracia en Venezuela y aseguró que la lucha por el reconocimiento del triunfo de la oposición en el país sudamericano "continuará hasta el final".



El mensaje de González fue leído por su hija Carolina durante la concentración de opositores venezolanos que se desarrolló hoy frente a la sede del Congreso español, donde se debate una propuesta de la derecha para reconocer al ex candidato presidencial como presidente electo de Venezuela.



González Urrutia, que el domingo llegó a Madrid para pedir asilo político en España, refrendó, en su mensaje, el "compromiso inquebrantable" que asumió en las elecciones del 28 de julio e insistió en que su lucha, junto a la líder opositora María Corina Machado, continuará "hasta el final".



"Agradezco al Gobierno de España por brindarme apoyo", agregó el mensaje, en el que llamó a la "comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela".



"La voluntad del pueblo tiene que ser respetada y lo haremos respetar", insistió. "No desmayen, que no los desfraudaré".

“La voluntad del pueblo el 28 de julio tiene que ser respetada”, Edmundo González Urrutia.



Sigamos adelante hermanos, con la moral alta y la determinación de que lo vamos a lograr.



¡Viva Venezuela Libre! 🇻🇪pic.twitter.com/BozJzDZicF — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) September 10, 2024

Congreso español votará si reconoce a Edmundo González como presidente electo

Cientos de opositores venezolanos se concentraron frente al Congreso, donde se debatía una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a González Urrutia.



Aunque la proposición no de ley que se debate y vota en el Congreso español -y que se prevé que se apruebe- no tiene ninguna trascendencia jurídica, sí la tiene a efectos de reconocimiento parlamentario, ya que obliga al Congreso a posicionarse y en este caso se trata de una cuestión clave del debate político actual.



La iniciativa pide además el fin de la represión contra las protestas, la liberación de los presos políticos y que se contribuya a la seguridad personal de Machado y González Urrutia, al tiempo que solicita que el Ejecutivo lidere el reconocimiento de González en las instituciones europeas, con el objetivo de que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente de Venezuela. (Con información de EFE)