Para que ingrese el avión de la Fuerza Aérea de España a Venezuela "tiene que haber habido un diálogo", señala Antonio Ledezma

Antonio Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional del Comando María Corina Machado, señaló que debió existir un diálogo entre el Gobierno de España y el de Venezuela para que pueda entrar en avión de la Fuerza Aérea española para efectuar el exilio del candidato de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia.

"Para que pueda ingresar el avión de la Fuerza Aérea de España a territorio venezolano por supuesto tiene que haber habido un diálogo, una conversación entre el Gobierno de España y la dictadura de Venezuela", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No podemos negar que estamos enfrentando una dictadura, sino más bien lo denunciamos, lo decimos no para vanagloriarnos y se nos den méritos por luchar en medio de esta gran cacería humana que desarrolla Maduro, sino para que la gente comprenda que nuestro esfuerzo no es nada fácil, que estamos luchando entre tinieblas, porque no es solamente un dictador, sino un tirano capaz de anunciar un baño de sangre, como lo hizo el pasado 18 de julio", aseveró.

"En esta etapa que comienza con el exilio de Edmundo va a permitir que se pueda también ensamblar y adecuar la estrategia a este nuevo ciclo con dos libres compartiendo un mismo propósito: Edmundo Gonzáles, presidiendo la lucha en la Venezuela del destierro; y María Corina Machado, resistiendo allá en la Venezuela que está de manera heroica llevando esta batalla por rescatar la democracia venezolana", agregó.

Declaraciones de Dina Boluarte despejaron las dudas respecto de las declaraciones de González-Olaeche

En otro momento, Ledezma indicó que las declaraciones del excanciller Javier González-Olaechea generaron inquietud. Pero fueron despejadas por la mandataria Dina Boluarte.

"Hubo ese parpadeo que afortunadamente lo aclaró la propia jefa de Estado, que es la que, en definitiva, marca la pauta de su Gobierno en nombre de los peruanos. Eso despejó cualquier inquietud o duda y también tranquilizó la preocupación que despertó en nosotros el giro que podría derivarse de las declaraciones que dio el canciller", finalizó.