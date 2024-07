Elecciones en Venezuela: resultados oficiales que dan como ganador a Maduro no son confiables, según Edison Research

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rob Farbman, vicepresidente ejecutivo de la firma Edison Research, dijo estar preocupado y decepcionado con los resultados oficiales en Venezuela, que dan la victoria a Nicolás Maduro frente al candidato opositor Edmundo González, tras una jornada de elecciones presidenciales.

“Me encuentro totalmente decepcionado, estaba esperando que esto pasara. Esperábamos algo muy diferente ya que las encuestas de boca de urna eran completamente diferentes y mostraban un triunfo de Edmundo González. Entonces, hay mucho fraude para poder llegar a los resultados que ellos presentan esta mañana”, dijo Farbman.

Estas palabras las dio para el medio colombiano La FM de RCN, donde Rob Farbman indicó que las encuestas de boca de urna realizadas por su firma mostraban un panorama completamente diferente y daban como ganador a Edmundo González.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el chavismo, en el resultado oficial, Maduro logró 51,2% de los votos frente a 44,2% del líder opositor Edmundo González. Un panorama muy diferente al que encontró la firma Edison Research, quien estimó que un 65% votó por González y solo 31% por Maduro.

“Realizamos una encuesta de 8.000 entrevistados en 100 locaciones ubicadas estratégicamente en el país para poder representar al votante venezolano. La muestra del estudio es igual a la que se hace en otros países, incluso la que se hace en Estados Unidos. La encuesta ha sido utilizada en países para mostrar quién gana y quién pierde. La encuesta en boca de urna mostraba una ventaja mayor de 30 puntos de Edmundo González, no mostraba una ventaja menor”, explicó al medio colombiano.

#LoDijoEnLaFM | Elecciones en Venezuela: Por qué los resultados no son confiables, según Rob Farbman, vicepresidente ejecutivo de la firma Edison Research English Interview. pic.twitter.com/o2PeC7jbsz — La FM (@lafm) July 29, 2024

Una gran diferencia entre los resultados

Farbman indicó que, si bien a veces existen dudas sobre la veracidad o efectividad de las encuestas, la amplia diferencia que su firma encontró en Venezuela no dejaba lugar a dudas sobre el resultado.

“A veces existen dudas sobre la veracidad o efectividad de las encuestas, pero en esta, debido a la gran diferencia que se había logrado, no existía ninguna duda sobre cuál iba a ser el resultado de la encuesta”, afirmó.

Alarma y preocupación

Aunque no se puede probar que hubo robo, el funcionario indicó que la gran diferencia entre los resultados oficiales del chavismo y los de la encuesta es preocupante.

"No puede probar que hubo robo, pero su muestra y los resultados dejan ver una diferencia tal que no había una respuesta estadística para tal error, normalmente pueden ser diferencias de algunos puntos pero no de decenas entre el sondeo de boca de urna y el publicado por el CNE", señaló.

"Es la primera vez que pasa algo así, se ha hecho el mismo ejercicio desde países como Azerbaiyán, hasta los resultados electorales en distintos estados de EE.UU”, agregó el funcionario.