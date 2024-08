El Gobierno de Nicolás Maduro acusa al Centro Carter de apoyar un "golpe de Estado" en Venezuela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El canciller de Venezuela, Yván Gil, acusó este jueves al Centro Carter, veedor en las elecciones presidenciales del 28 de julio, de apoyar un "golpe de Estado", luego de que la institución manifestara que ha analizado datos que confirman que el ganador es el abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia, y no el mandatario Nicolás Maduro, como anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).



"Una vergüenza colocar a esa institución en el plan de golpe de Estado, apoyando la ejecución de los delitos electorales más rastreros que hayamos visto en la era republicana de Venezuela, cometidos por las hordas fascistas", expresó Gil a través de X.



Asimismo, manifestó que "todo el trabajo y prestigio" que construyó el expresidente estadounidense Jimmy Carter es "lanzado a la basura" por Jennie Lincoln -quien fue la jefa de la misión de observación en Venezuela-, a quien calificó de "asalariada del Departamento de Estado", semanas después de que diversas autoridades la recibieran entre elogios.



"La Sra. miente descaradamente, ninguna de sus palabras se corresponden con la realidad ni la legalidad venezolana", indicó Gil, en referencia a las recientes declaraciones que ofreció Lincoln a la agencia AFP sobre el triunfo de González Urrutia y la falta de evidencia de un jaqueo en el sistema electoral, lo que causó retraso en el proceso, según denunció el CNE.



Sin embargo, la organización, que aseguró que las elecciones de Venezuela no pueden considerarse "como democráticas", fue invitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) "por la seriedad que presenta el Centro Carter en esta materia", según dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, durante una reunión con sus integrantes.

Centro Carter cuestionó resultados que dan ganador a Maduro

El Centro Carter manifestó, a través de un comunicado el pasado 30 de julio, que el proceso electoral "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerada como democrática".



Maduro respondió que el informe de la institución estaba escrito desde hace un mes y que lo que le faltaba -dijo- era "picantico" que le pusieron tras la publicación de un primer boletín por parte de las autoridades electorales.



Por su parte, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura que González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos, luego de divulgar "el 83,5 %" de las actas electorales que -insisten- demuestran este triunfo por amplio margen frente a Maduro.



A once días de haberse celebrado los comicios, el CNE no ha publicado las actas que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal, y dejó en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el proceso de "certificación" del resultado oficial, a solicitud del mandatario.

EFE