La migración venezolana en el Perú luego de las elecciones: cuando volver a casa ya no es una opción

Ciudadanos venezolanos en Perú cuentan sus historias a RPP Data.

Los últimos resultados de las Elecciones Presidenciales en Venezuela continúan siendo cuestionados dentro y fuera del país. El pasado 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de este país proclamó al actual presidente, Nicolás Maduro, como el ganador de la contienda, sin presentar las actas que lo acreditaran.

Tras las denuncias de fraude, al menos siete países —incluido el Perú— reconocieron al candidato de la oposición, Edmundo Gonzáles, como el nuevo presidente de Venezuela. Durante una semana, miles de ciudadanos salieron a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro lo que dejó, hasta el cierre de este informe, 24 muertos y más de mil detenidos, según la ONG venezolana "Provea".

La crisis en Venezuela no es reciente. Desde el 2015 más de 7 millones de ciudadanos salieron de este país en búsqueda de una mejor calidad de vida, lo que se convirtió una de las mayores migaciones en todo el mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM).

En el Perú viven un millón y medio de venezolanos, mientras que el resto lo hace en países como Colombia, Brasil, Ecuador y Chile. Desde RPP Data recogimos los testimonios de algunos de los que llegaron al nuestro. A continuación, sus historias.

Dejar todo atrás y empezar desde cero

Gabriel Bracamonte es ingeniero de sistemas y en el 2016 trabajaba dictando clases de tecnología a un grupo de universitarios en Caracas, la capital de Venezuela. El sueldo no era el mejor, pero le servía para pagar las cuentas. Poco a poco, la crisis económica comenzó a hacer efecto y sus ingresos ya no le alcanzaban. "Llegó a un punto en el que solo podía comer dos veces al día, porque si hacía mis tres platos de comida no llegaba a fin de mes. El transporte público llegó a ser tan costoso que la gente muchas veces dejaba de trabajar en [el centro de] Caracas para seguir trabajando en zonas más cercanas", cuenta Gabriel a RPP Data.

A la falta de ingresos se le sumó que los productos básicos empezaron a escasear y que la inseguridad ciudadana se incrementó. El precio del dólar subía todos los días y Gabriel decidió que era momento de partir. "No es una decisión fácil. Es dejar todo lo que has construido toda tu vida y comenzar de cero. Muchos vendimos cosas que eran muy costosas y que necesitábamos para pagar el pasaje", recuerda.

Gabriel viajó durante siete días por tierra con destino al Perú, junto a cientos de venezolanos que tenían el mismo plan: llegar tan lejos como pudieran. A algunos solo les alcanzaba para llegar a Colombia, mientras que otros lograban llegar hasta el Perú o Chile.

Gabriel Bracamonte, ingeniero de sistemas venezolano, conversa con RPP Data. | Fuente: RPP Data

Una de las primeras cosas que Gabriel notó apenas salió de su país, y que hasta ahora le parece inaudito, es que el primer mercado al que entró estaba abastecido de alimentos. "Hoy parece una tontería, pero todos los venezolanos en esa época tenían una foto en un mercado, un 'selfie' en la pandería o al lado de una bolsa de arroz porque en Venezuela no había. Es un impacto social muy grande", comenta.

Gabriel salió de Caracas con 300 dólares y una maleta. Cuando llegó a Colombia, gastó 200 dólares en el autobús que lo traería al Perú. Con solo 100 dólares para alimentarse durante el viaje, llegó a nuestro país prácticamente sin dinero. Pero tuvo suerte, reconoce. Una ciudadana entendió su situación y le permitió alojamiento sin costo por una temporada hasta que tuviera los medios para pagarlo. Luego de un mes, consiguió trabajo y saldó sus deudas.

"Cuando tú llegas a un lugar nuevo no tienes absolutamente nada. Ni conocidos, ni lugar donde quedarte, ni un trabajo. Ni siquiera los cubiertos y los platos con los que comes. Tu vida se resume a una maletita de 20 kilos, donde tienes tu ropa, tus documentos, alguno que otro título y con eso te vas al extranjero. Con suerte la haces, si no, terminas en la calle ¿no?", comenta.

Gabriel ahora tiene un trabajo formal dentro de su especialidad. Le gustaría regresar eventualmente a Venezuela para visitar a su familia y, en especial, a sus primos que tuvieron que viajar a distintos países del mundo. Sin embargo, confiesa que ya no volvería a vivir allí.

"Cuando mi país esté otra vez en su mejor momento, probablemente yo ya no tenga la edad para volver a empezar. A mi [la crisis de] Venezuela me robó 20 años de mi vida, porque todo lo que tenía lo perdí y tuve que volver a empezar de cero. Aunque ha sido difícil el progreso, ya estoy en un punto de mi vida donde estoy recuperando el tiempo que perdí. Hasta este momento, creo que me quedo acá [en el Perú]".

“Nosotros fuimos ricos y no lo sabíamos”

Anyerlimar de los Ángeles tiene 30 años y estudiaba Administración en recursos materiales y financieros en la universidad cuando la crisis en Venezuela comenzó a intensificarse. Tuvo que dejar la carrera y dedicarse a trabajar para poder solventar los gastos de su hija mayor. Sin embargo, cuenta que no fue suficiente. La escasez de alimentos, medicinas y el alza de precios —junto al nacimiento de su segunda hija— la empujaron a salir del país.

Su esposo, un peruano que conoció en Venezuela, ya estaba en Lima esperándola. Por seguridad, Anyerlimar tuvo que despedirse de su hija mayor y viajar solo con la menor que acababa de nacer. Llegó a la capital con sentimientos encontrados y dispuesta a trabajar. "No tenía papeles ni documentos y tampoco tenía con quien dejar a la bebe, así que fue difícil. Sí salía a comprar al mercado todos los días y ahí conocí a gente bien buena onda que me preguntaba si necesitaba algo", recuerda.

Después de casi cuatro años de no ver a su hija mayor, Anyerlimar convenció a su madre, que vivía en Venezuela con la niña, que viajaran al Perú. "Fue tremendo, porque mi mamá es una persona que nunca había salido de Venezuela, ni siquiera había viajado internamente y llegar al Perú por tierra era un viaje largo", cuenta. Luego de ahorrar dinero para los pasajes y traerlas de forma segura, se reencontraron.

Anyerlimar actualmente es beneficiaria del comedor solidario "Estrella II", gestionado por la ONG World Vision, USAID y CARE Perú. Después de pasar por una evaluación, fue seleccionada para participar del programa, lo cual la ayuda a solventar sus gastos y los de sus tres hijas. Lo que se ahorra en los alimentos, lo utiliza en los uniformes y útiles escolares de las menores que ya comenzaron el colegio.

Anyerlimar De los Ángeles comenta cómo se vive en Venezuela y la situación difícil que enfrentan. | Fuente: RPP Data

De los Ángeles narra también que dio a luz a su tercera hija en el Perú y que aún le cuesta acostumbrarse. "En Venezuela yo trabajaba y tenía [mis recursos], no dependía de nadie. Llegué acá y no podía hacer lo mismo y eso me chocó demasiado, fue un cambio totalmente, todavía no me acostumbro a no poder trabajar", admite.

Pese a ello, asegura que, por las condiciones actuales de su país, no volvería a vivir en Venezuela. “Si Maduro sigue en el poder, son seis años más, o quién sabe cuántos años más de dictadura. Tengo niñas pequeñas y pensar en irme para allá con ellas es como ponerme una soga en el cuello", comenta.

Afirma que sí le gustaría regresar en algún momento para visitar a la familia y que una de las noticias que más le gustaría escuchar es que Nicolás Maduro deje el poder. "Nosotros [como país] fuimos ricos y no lo sabíamos hasta que llegó este régimen y lo acabó totalmente. Allá hay mucha gente que pasa necesidades, hambre, miseria, los niños más que todo. Se acuestan sin comer y se levantan en las mismas, no saben qué darle a esas criaturas y eso es tremendo", reconoce.

Una herida muy profunda

La psicóloga clínica Rosa Irene Indriago no planeaba quedarse en el Perú cuando llegó por primera vez. En el 2018 vino a visitar a su hermano junto con sus padres y su hermana, pero al comparar la situación de Venezuela con la de nuestro país, se dieron cuenta de que vivían en "una de las devaluaciones más grandes". "Teníamos aproximadamente un mes sin comer proteínas, no se conseguía, una mamá con anemia grande y un papá con bajo peso. Decidimos esperar tres meses, pero la situación se fue agudizando. Nunca tuvimos la luz de decir 'ya podemos regresar'", cuenta a RPP.

Antes de llegar al Perú, Rosa llevaba 26 años trabajando en una fundación dedicada a promover la educación sexual. Eventualmente, con la situación económica y la inseguridad ciudadana que atravesaba el país, la fundación tuvo problemas para conseguir fondos y para acceder a las zonas en las que realizaban actividades.

Hoy, seis años después, Rosa admite que lo que más extraña, además de las playas de Venezuela, es a los familiares que fallecieron sin poder despedirse. "Los que están en Venezuela y los que estamos fuera del país arrastramos una herida y un dolor muy profundo. Ese dolor se manifiesta en las protestas que estamos viendo ahora y las que vimos desde el año 2002. Desde que llegamos acá, que nos acojan [en este país], sentir el afecto de las personas, nos permite sentirnos integrados", señala.

Rosa reconoce que existe xenofobia tanto en el Perú como en otros países, pero que esta va disminuyendo con el paso del tiempo. Esto se debe a que ya existe, según denomina, un tránsito cultural y que "se puede ver que somos personas de bien, en su mayoría, y que estamos aquí para construir país". Debido a su trabajo, Rosa ha sido testigo de cómo los venezolanos llegaban descalzos al Perú o de niños desprotegidos que no traían nada consigo.

"Revivir lo que estamos viendo ahora en el 2024 es abrir de nuevo esta herida, pero con una esperanza mayor. Sentimos que las cosas pueden ser diferentes, porque ahora las personas que han sido adeptas al régimen comienzan a sentir que esto les tocó su vida [y separó a sus familias]. Los venezolanos somos resilientes", finaliza.

Rosa Irene Indriago, psicóloga clínica, en RPP cuenta cómo llegó al Perú desde Venezuela. | Fuente: RPP